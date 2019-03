Vyšetřování případu zmizelé Valerie je u konce. Babička zůstává ve vazbě

Jednašedesátiletou Soňu Kvasničkovou přivedla do jednací síně vězeňská služba. Obviněná žena během eskorty mlčela, ani na jednu z reportérových otázek ohledně osudu své vnučky Valerie neodpověděla. Podobně se podle informací iDNES.cz chovala i během vyšetřování, s kriminalisty nespolupracovala a většinu času u výslechů promlčela.

Babička je obviněna z dlouhodobého týrání svých dvou vnoučat. Vedle Valerie se trýznivým způsobem chovala i k jejímu mladšímu bratrovi. Kvasničková získala několik vnuků do péče poté, co zemřel její syn a snacha se o děti nemohla starat.

„K týrání, mnohdy i brutálnímu, používala mimo jiné roubík, aby poškozená nemohla křičet, a svazovala ji,“ uvedl před časem mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Kromě týrání je Kvasničková obviněna také z opuštění svěřeného dítěte a zpronevěry sociálních dávek, které na vnoučata pobírala. Policie se domnívá, že babička Valerii zavraždila. Tělo vnučky mohlo například skončit v igelitovém pytli v popelnici a pak v peci spalovny komunálního odpadu. Důkazy ale scházejí.



Zřejmě proto Kvasničková mlčí. Žena, která byla již dříve trestaná, ví, že kdyby se přiznala k vraždě dítěte, mohla by u soudu dostat výjimečný trest přesahující 20 let odnětí svobody. Nyní jí za týrání dětí, opuštění vnučky a zpronevěru dávek hrozí výrazně méně – maximálně 8 let vězení.



Státní zástupkyně Iva Brücklerová v pondělí požádala soud, aby Kvasničkové prodloužil vazbu. „Jsem přesvědčena, že v jejím případě důvody vazby trvají. Paní obviněná Kvasničková byla zadržena ve chvíli, kdy se pokoušela opustit území České republiky, když nasedala do auta a chtěla odcestovat za hranice. Má tam poměrně silné vazby. Také by mohla pokračovat v trestné činnosti, které se dopustila,“ řekla iDNES.tv žalobkyně.



„Soud našemu návrhu vyhověl. Paní obviněná zůstává i nadále ve vazbě,“ potvrdila po krátkém neveřejném jednání s tím, že Kvasničková si ihned podala stížnost. Rozhodnutí proto ještě přezkoumá nadřízený městský soud. Při odchodu z jednací síně se seniorka před kamerou chvílemi usmívala. Její obhájce žádost o rozhovor odmítl.

Brücklerová také iDNES.tv řekla, že je vyšetřování případu u konce. „Tento týden by se měla paní obviněná seznámit se spisem. Předpokládám, že do měsíce by mohlo být rozhodnuto, zda bude podána obžaloba,“ uvedla žalobkyně. Pokud se tak stane, bude neobvyklý případ řešit Obvodní soud pro Prahu 3.

Šestiletá Valerie Kvasničková zmizela pravděpodobně v říjnu 2017. Předtím si podle spisu prošla mnohaměsíčním utrpením. Babička ji podle obvinění například přivazovala k toaletě nebo týrala hlady.



Není vyloučeno, že v tomto směru zcela selhal orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který měl v rodině vykonávat pravidelné kontroly. „OSPOD nemůže, jakkoli by tak rád učinil, poskytnout konkrétní informace o konkrétní rodině,“ uvedla dříve mluvčí městské části Marcela Konrádová.



Podezřelou Soňu Kvasničkovou – babičku a zároveň poručnici ztracené dívky – zadrželi kriminalisté 19. srpna 2018 ve chvíli, kdy chtěla odjet s dětmi na zahraniční dovolenou. O tři dny později ji soud poslal do vazby. V pankrácké věznici nyní tráví sedmý měsíc.