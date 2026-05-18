Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pražská ODS vyšle do komunálních voleb devatenáct starostů. Povede je Portlík

Autor: ,
  21:23
Do komunálních voleb postaví pražská ODS spolu s lídrem kandidátky Tomášem Portlíkem náměstkyni primátora a bývalou starostku Prahy 2 Alexandru Udženiju. Na prvních pěti příčkách jsou dále nominovaní i lídři Prahy 16, 4 a 13, tedy Karel Hanzlík, Ondřej Kubín a Davida Vodrážka. Podle svých slov sází ODS na zkušenost. Její kandidátní listina tak čítá hned 19 starostů. Pokračovat bude i spolupráce s TOP 09.
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík a šéfaka pražské organizace strany...

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík a šéfaka pražské organizace strany Alexandra Udženija | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici...
Představení Tomáše Portlíka (ODS) jako hlavního kandidáta na primátora Prahy v...
Alexandra Udženija
Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici...
28 fotografií

Silné zastoupení starostů kvitovala i Udženija. „Praha není jedno anonymní město řízené z magistrátu. Praha je 57 městských částí a v jejichž čele stojí 57 starostů. Právě na kterých každý den záleží, jestli to město bude fungovat, nebo ne,“ uvedla s tím, že zkušenost bude v příštích letech pro Prahu klíčová.

Portlík chce udělat z Prahy vzor pro jiné metropole. ODS půjde do voleb s TOP 09

„Kandidátka je sestavená tak, aby v sobě kombinovala pohled jak z vedení velkých městských částí, jako například Jakuba Stárka, Ondřeje Grose či Martina Valoviče, kteří stojí v čele Prahy 6, 8 a 10, tak i těch menších na okraji, jako je například Ondřej Martan, starosta Běchovic,“ doplnila Udženija.

Regionální sněm zároveň schválil pokračování předvolební koalice SPOLU. Podpisem Memoranda o spolupráci s TOP 09 pověřil pověřil předsedkyni pražské ODS Alexandru Udženiju a lídra kandidátky Tomáše Portlíka. Zástupci těchto dvou stran se proto v nejbližších dnech sejdou k finalizaci společné kandidátky, kterou společně představí na přelomu května a června.

Na Letnou bych nešel. Nehrajme Antibabiše, říká druhý muž ODS Portlík

„Ucházet se o post primátora hlavního města pro mě znamená především obrovskou zodpovědnost. Proto za sebou potřebuji lidi, kterým věřím a na které se budu moct spolehnout,“ uvedl společný kandidát ODS a TOP 09 na primátora Tomáš Portlík a označil schválenou kandidátku za nejsilnější komunální tým v Praze.

„Máme kandidátku postavenou na lidech, kteří za sebou mají výsledky, zkušenost a důvěru obyvatel. Nejsou to politici, kteří město pouze komentují. Jsou to lidé, kteří každý den reálně řídí město a řeší konkrétní problémy Pražanů. Jsem přesvědčen, že právě takový tým dnes Praha potřebuje,“ dodal.

Rozchod na magistrátu. Pražští lidovci spojili síly s Prahou sobě, mají tři místa

Počátkem května Portlík uvedl, že cílí na zisk přes 50 procent, aby nemusel jednat s dalšími subjekty, například s vládním hnutím ANO. „Zcela záměrně se nevyjadřuji k jakýmkoliv potenciálním partnerům. Snažím se scházet se všemi partnery, protože jeden z těch sloganů je, že nechci řevnivou Prahu,“ řekl Portlík.

Za své priority považuje dobudování dalších částí vnitřního a vnějšího dopravního okruhu kolem Prahy a urychlení bytové výstavby, což má vést ke zpomalení růstu cen bytů v Praze. Hlavní ale podle něj bude odstranění překážek, které výstavbě nebo dokončování projektů brání. Zmínil soudy, překážky ze strany úřadů. O lidovcích, kteří v koalici byli před čtyřmi lety, Portlík při zahájení kampaně řekl, že se spíš dohodnou s opoziční Prahou Sobě.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Už pokládají koleje. Podívejte se, jak pokročily stavební práce na Václaváku

Nejčtenější

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Pražská ODS vyšle do komunálních voleb devatenáct starostů. Povede je Portlík

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík a šéfaka pražské organizace strany...

Do komunálních voleb postaví pražská ODS spolu s lídrem kandidátky Tomášem Portlíkem náměstkyni primátora a bývalou starostku Prahy 2 Alexandru Udženiju. Na prvních pěti příčkách jsou dále nominovaní...

18. května 2026  21:23

Vlak na koridoru usmrtil člověka, hasiči evakuovali stovky cestujících

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Provoz na železničním koridoru mezi Českým Brodem a Poříčany zastavila v pondělí odpoledne nehoda, při níž vlak usmrtil člověka. Hasiči museli evakuovat zhruba 400 cestujících. Okolo 19. hodiny byl...

18. května 2026  17:21,  aktualizováno  20:03

Nový metropolitní plán slibuje 350 tisíc bytů. Praha k němu spustí nový web

Pragerovy kostky v pražském areálu Emauzy podstoupí potřebnou rekonstrukci za...

Praha se chystá schválit nový územní plán. Radní o něm jednali v pondělí, definitivně by ho ale měli schválit na mimořádném jednání ve středu. Takzvaný metropolitní plán město připravuje od roku...

18. května 2026

Americký sen majitele pivovaru. Z garáže u chalupy na Křivoklátsku pronikl do světa

Premium
Řemeslný pivovar z Broum. Pivovar Matuška najdete v obci Broumy, která leží v...

Po loňském zlatu letos cinkla dvě stříbra. Rodinný minipivovar Matuška z Broum na Křivoklátsku opět uspěl v největší mezinárodní pivní soutěži malých nezávislých pivovarů World Beer Cup.

18. května 2026

Praha rozdá bezplatné roční kupony na MHD. Ale nebudou pro každého

ilustrační snímek

Praha více než třem stovkám lidí daruje roční kupon na městskou hromadnou dopravu. Budou to ti, kteří bezpříspěvkově darovali krev a mají minimálně 80 odběrů.

18. května 2026  14:55

Nebezpečný hazard ve Vršovicích, teenageři lezli po jeřábu desítky metrů nad zemí

ilustrační snímek

Tři teenageři v neděli večer vylezli na stavební jeřáb v pražských Vršovicích a pohybovali se ve výšce několika desítek metrů. Dva z hříšníků pak nadýchali přes jedno promile alkoholu.

18. května 2026  13:50

Střet motorkářky s autem omezil provoz na Jarově, ženu odvezli do nemocnice

Nehoda se stala v ulici Českobrodská v Praze. (18. května 2026)

Krátce po poledni se na pražském Jarově v Českobrodské ulici srazilo osobní auto s motorkou. Po nárazu zůstala motorka zaklíněná pod vozidlem, její řidička skončila v péči záchranářů.

18. května 2026  13:36

Brigáda není jen bokovka. Letní práce v Praze ukazuje novou realitu trhu

ilustrační snímek

Krátkodobá práce se mění. Firmy si tak testují nové zaměstnance, uplatnění je i pro seniory. Pražský trh letních brigád letos nabízí tisíce pozic a rekordní hodinové sazby, zároveň ale odhaluje...

18. května 2026  12:05

Praha spustila novou kampaň o duševním zdraví. Součástí je i speciální sanitka

Praha představila druhou fázi kampaně Pomoc na dosah, která upozorňuje na...

Pražský magistrát pokračuje v osvětové kampani Pomoc na dosah, která má obyvatele metropole povzbudit, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc při psychických potížích. Druhá fáze se zaměřuje například...

18. května 2026  11:47

Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Nepotřeboval příliš času, aby zase jednou ukázal, jak je pro fotbalovou Spartu důležitý. A jak moc jí v uplynulých týdnech chyběl. Po hodině hry Lukáš Haraslín naskočil do hry, založil akci před...

18. května 2026  11:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

U supermarketu v Berouně našli dvouletou holčičku, nikdo ji nepohřešoval

ilustrační snímek

Pozdvižení v Berouně ráno způsobila dvouletá holčička, která sama bez doprovodu stála u supermarketu Lidl v tamní obchodní zóně. Osamoceného dítěte si všimla policistka v civilu, která jí okamžitě...

18. května 2026  10:48

Proč nehráli N’Guessan a Mahmič? Asi skončí, klub řeší nabídky, přiblížil Kováč

Liberecký trenér Radoslav Kováč během utkání se Spartou.

Šest a půl tisíce diváků se v neděli odpoledne přišlo podívat na poslední domácí vystoupení fotbalistů Liberce v této sezoně. Ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul Slovan prohrál U Nisy se...

18. května 2026  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.