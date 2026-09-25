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Zářijové stěhování se lidem prodraží. Výstavba sice zrychluje, Praha ale zaostává

Jan Bohata
  7:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na konci letošního 2. čtvrtletí v metropoli rekordně narostla bytová výstavba, dostupnost bydlení to ale stále neřeší. Navíc v porovnání s evropskými metropolemi Praha stále zaostává. Odpověď, jak nastartovat bytovou výstavbu, hledali stavbaři, developeři i politici na summitu dostupného bydlení. Právě nedostatek bytů totiž šponuje k rekordům i nájemní trh.

Už jen stěhování do nového bytu vyjde tříčlennou rodinu v průměru na sto tisíc korun. Září a říjen představují období, kdy změnit adresu zamýšlí rekordní počet nájemníků.

Ze zveřejněné ankety na summitu vyplývá, že pro 54 procent Pražanů je bydlení klíčový problém. Bezpečnost trápila jen šest procent dotázaných.

Ceny bytů v Praze vyhánějí rodiny do regionů. Střední Čechy však také podražily

„V průběhu druhého čtvrtletí 2026 v Praze začala výstavba 2 788 bytů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke značnému nárůstu počtu zahájených bytů o 59,2 procenta,“ uvedl Tomáš Slavíček z oddělení informačních služeb pražské krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Varovný je však propad vydaných stavebních povolení v meziročním srovnání, a to o pětinu. Je to nejnižší číslo v rámci celého Česka. Výstavba a prodeje bytů lámou rekordy, ovšem stejně tak ceny. Průměrná nabídková cena se přiblížila hranici 188 tisíc korun za metr čtvereční, prodejní cena překročila 182 tisíc korun za metr čtvereční.

Podzim, čas stěhování

9 % – Počet bytů, které přibyly v Praze v letech 2015–2025

Zářijová data ukazují další růst nájmů na 460 korun za metr čtvereční v Praze a 358 korun ve Středočeském kraji. Z vyšších cen se následně odvíjejí i rekordní kauce.

Právě v září a říjnu přitom hledá nové bydlení nejvíce lidí v roce. „Poptávka bude pravděpodobně nejvyšší za pět let. Vysoké ceny ale přesun do nového bydlení mnoha rodinám komplikují,“ upozornil Hendrik Meyer ze společnosti Bezrealitky.

Na trhu jsou v současnosti aktivní domácnosti, kterým v druhém pololetí končí nájemní smlouva, nebo vysokoškolští studenti, kteří před startem semestru hledají samostatné bydlení či podnájmy.

21 % – Počet bytů, které přibyly za stejnou dobu ve Varšavě

Přesun do nového není lacinou záležitostí. Pražská rodina podle realitních odborníků za první nájemné, dvě kauce a stěhovací firmu zaplatí dohromady zhruba 105 až 115 tisíc korun. Ve Středočeském kraji vychází stejný model na 83 až 93 tisíc. A to výpočet ještě nezahrnuje zálohy na služby a energie ani případnou provizi realitní kanceláři.

Takový jednorázový výdaj z běžného účtu zvládne jen asi čtvrtina domácností. Pro zbytek to znamená získat peníze třeba ze spořicího účtu. Asi desetina lidí musí poprosit o pomoc známé či rodinu.

Nájemní byt v Praze jako rychlá skládačka. Developeři reagují na vysokou poptávku

Počet domácností, které stěhování do budoucna čeká, zřejmě poroste. „Rozdíl mezi tržním a smluvním nájemným, jehož růst podléhá legislativě, se výrazně zvětšuje. Řada bytů se v posledních měsících prodala a lze očekávat, že projdou rekonstrukcí,“ dodal Meyer.

Prostor pro další růst

V dekádě od roku 2015 počet bytů v Praze narostl o devět procent. Oproti tomu například v Bukurešti o 16 procent, a ve Varšavě dokonce o 21 procent. Ve stejném období ceny stavebních pozemků vyskočily o 193 procent, náklady na bytovou výstavu o 144 procent.

Ceny bytů stouply o 177 procent, mzdy pouze o 90 procent. „Pokud chceme řešit dostupnost bydlení, museli bychom zkrotit některé z těchto vstupů,“ upozornil Pavel Kliment, vedoucí české pobočky poradenské společnosti KPMG.

Praha „recykluje“ staré budovy, z někdejších kanceláří se stávají byty

Hlavní město má v této oblasti co dohánět. „Když se srovnávají dvě evropské metropole s podobně drahými byty, rozhoduje hlavně to, jak rychle umějí doplňovat nabídku a jakou roli v tom hraje město. Právě tam nyní Praha například proti Helsinkám ztrácí nejvíc,“ uvedl Jiří Krejčí, odborník na reality portálu realingo.cz.

Prostor pro další rozvoj hlavnímu městu nechybí. Praha má i v evropském srovnání dostatek rozvojových území vhodných pro další výstavbu. Jde přibližně o 10 procent celkové plochy, podobně jako v Budapešti. Ve Varšavě je to 14 procent.

„Ukazuje to, že potenciál rozvoje v Praze existuje,“ shrnul Pavel Kliment. S výstavbou až 350 tisíc bytových jednotek počítá nový metropolitní plán platný od začátku září.

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