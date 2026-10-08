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Živnost založil na podvodech, vydělal miliony. Studenta zadrželi při příchodu ke státnicím

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  13:29

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Pražští kriminalisté z hospodářské kriminálky zadrželi vysokoškolského studenta, který jako hlavní kurýr podvodníků vybral z bankomatů peníze ve více než 75 případech a zaučoval další komplice. | foto: Policie ČR

Založil si živost na finančních podvodech a dokonce školil i další kurýry. To vše při studiu na vysoké škole. Studenta kriminalisté následně zadrželi v den státní zkoušky. V rámci trestního řízení zajistili byt, dvě sportovní vozidla a prokázali více jak pětasedmdesát případů se škodou přes deset milionů korun.

Zpočátku bylo jeho jedinou činností čekat před bankomaty na zprávu od falešného bankéře. Ten se snažil po telefonu přesvědčit občany, že jejich účty byly napadeny.

Když mu podvedení uvěřili a převedli hotovost na „zabezpečený účet“ přišel na řadu zadržený. Bankéřem byl ve více jak pětasedmdesáti případech instruován, kolik a z jakého účtu vybrat.

S přibývajícími podvody měl zadržený začít podle policie školit i další kurýry, aby zvládal studium. Blížili se mu totiž státnice.

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V průběhu několikaměsíčního prověřování trestné činnosti ho odhalili kriminalisté z hospodářské kriminálky krajského ředitelství. Následovalo ztotožnění a zjištění bydliště.

Muž byl nakonec shodou okolností zadržen před vysokou školou, několik desítek minut před vykonáním státní závěrečné zkoušky. Ihned po ní chtěl údajně vycestovat mimo území ČR.

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Kriminalisté muži zajistili nejen byt, ale i dvě sportovní vozidla. Zjistili také, že škoda, která byla podvedeným způsobena, přesáhla deset milionů korun, z kterých měl dotyční procenta.

Provize navíc dostával i od jeho podřízených kurýrů, které zaučoval. Ti se vůbec nebáli, a klidně se s čerstvě vybranými penězi fotili a vše dávali na sociální sítě.

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