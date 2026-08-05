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Podvodník vylákal ze seniorky přes milion, další mu chystala. Policii pak žena odbyla

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  10:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mladoboleslavští kriminalisté zadrželi koncem minulého týdne šestačtyřicetiletého kurýra, který si jel podle policie k pětasedmdesátileté ženě převzít milion korun v hotovosti. Seniorka již dříve poslala podvodníkům více než 1,5 milionu korun v domnění, že peníze investuje.

Před ztrátou dalšího milionu ji uchránili pracovníci banky a policisté. Obviněnému cizinci hrozí v případě odsouzení až osm let vězení. Na webu středočeské policie o tom dnes informovala její mluvčí Barbora Schneeweissová.

Seniorka před několika měsíci reagovala na internetovou reklamu nabízející výhodné investování, v níž vystupoval známý politik. „Žena postupně v několika platbách, během několika měsíců, na domnělý investiční účet naposílala více jak 1,5 milionu korun. Do e-mailu jí navíc chodily výpisy, ale i přehledné grafy, kde výnosy ze svých investic mohla sledovat, a vše proto působilo důvěryhodně,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Když chtěla vybrat údajný zisk 100 000 korun, zástupce investičního portálu po ní podle policie požadoval další milion korun jako podmínku uskutečnění transakce.

Banka převod vyhodnotila jako podezřelý a zamítla ho. Žena proto přišla na pobočku, aby peníze vybrala v hotovosti. Pracovníci banky se ji snažili přesvědčit, že jde o podvod.

Seniorka jejich varování nevěřila a na výběru trvala, zaměstnanci proto kontaktovali policii. Kriminalisté zjistili, kde se měl kurýr pohybovat, a cestou k ženě ho zadrželi.

Ani policistům seniorka zpočátku nevěřila a trvala na tom, že investice propagovaná známým politikem nemůže být podvodná. „Až po delším vysvětlování žena pochopila, že se skutečně jednalo o podvod a přišla o více jak 1,5 milionu korun,“ dodala mluvčí.

Kriminalisté muže následující den obvinili ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti.

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