Podal inzerát, pak ukázal video. Podvodník vylákal od lidí zálohy na pronájmy bytů

Podle policie muž při podvodech s pronájmem bytů využíval stejný scénář – prostřednictvím inzerátů nabízel atraktivní bydlení, se zájemkyněmi se poté setkával na veřejných místech a na mobilním telefonu jim přehrával videa údajně nabízeného bytu. Osobní prohlídku však pokaždé odkládal s odůvodněním, že je nemovitost dočasně obývána.
„Poškozené ženy následně zaplatily zálohu na pronájem s příslibem, že byt bude v krátké době uvolněn. K uzavření nájemní smlouvy ani k vrácení finančních prostředků však nikdy nedošlo,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
Policie v současné době eviduje tři případy, ke kterým došlo během jednoho týdne v polovině ledna. Celková škoda se podle kriminalistů blíží částce 150 tisíc korun. „Nelze vyloučit, že počet poškozených bude ještě vyšší, neboť muž mohl obdobným způsobem jednat i v dalších případech,“ doplnil Daněk.
Úvěrové podvody
Zadržený muž navíc čelí i dalším podezřením. V jiném řízení je prověřován pro podvodnou úvěrovou trestnou činnost, při níž podle policie od téměř čtyř desítek lidí vylákal více než 3,7 milionu korun. Další skutky s jeho účastí řeší policisté i v jiných částech republiky.
Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže pro podvod a soud na jejich návrh rozhodl o vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Policie zároveň vyzývá veřejnost k obezřetnosti a doporučuje vždy ověřovat vlastnictví nemovitostí, trvat na osobní prohlídce a požadovat řádné doklady opravňující k jednání o pronájmu.