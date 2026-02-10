Podal inzerát, pak ukázal video. Podvodník vylákal od lidí zálohy na pronájmy bytů

Policisté zadrželi muže, který podle nich během ledna podvodně vylákal od lidí zálohy za pronájem bytu. Poškozeným sliboval, že po zaplacení částky bude byt brzy volný k nastěhování, k tomu však pak nedošlo a peníze si ponechal. Kriminalisté evidují škodu téměř 150 tisíc korun. Muž je navíc vyšetřován také pro úvěrový podvod, kde z více než čtyř desítek lidí vylákal přes 3,7 milionu korun.

Podle policie muž při podvodech s pronájmem bytů využíval stejný scénář – prostřednictvím inzerátů nabízel atraktivní bydlení, se zájemkyněmi se poté setkával na veřejných místech a na mobilním telefonu jim přehrával videa údajně nabízeného bytu. Osobní prohlídku však pokaždé odkládal s odůvodněním, že je nemovitost dočasně obývána.

„Poškozené ženy následně zaplatily zálohu na pronájem s příslibem, že byt bude v krátké době uvolněn. K uzavření nájemní smlouvy ani k vrácení finančních prostředků však nikdy nedošlo,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Kasařina vymizela, v online prostředí lupiči méně riskují, říká šéf policie

Policie v současné době eviduje tři případy, ke kterým došlo během jednoho týdne v polovině ledna. Celková škoda se podle kriminalistů blíží částce 150 tisíc korun. „Nelze vyloučit, že počet poškozených bude ještě vyšší, neboť muž mohl obdobným způsobem jednat i v dalších případech,“ doplnil Daněk.

Úvěrové podvody

Zadržený muž navíc čelí i dalším podezřením. V jiném řízení je prověřován pro podvodnou úvěrovou trestnou činnost, při níž podle policie od téměř čtyř desítek lidí vylákal více než 3,7 milionu korun. Další skutky s jeho účastí řeší policisté i v jiných částech republiky.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže pro podvod a soud na jejich návrh rozhodl o vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Policie zároveň vyzývá veřejnost k obezřetnosti a doporučuje vždy ověřovat vlastnictví nemovitostí, trvat na osobní prohlídce a požadovat řádné doklady opravňující k jednání o pronájmu.

