Nadaci pro nemocné provozovali podvodníci, od 20 tisíc lidí vybrali 40 milionů

„Celý příběh začal v roce 2020, kdy se několik známých rozhodlo ‚rychle vydělat peníze‘. Společně přišli na nápad, že založí nadaci pro nemocné a hendikepované lidi a začnou prostřednictvím telefonu obvolávat lidi a žádat je o příspěvek,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Podle ní nejprve sami postupně kontaktovali lidi ze seznamu, který jeden z podvodníků získal ve svém bývalém zaměstnání.

„Lidem vždy přeříkali věrohodnou historku, že zastupují nadaci a hledají dárce, kteří by přispěli například na vozík pro hendikepovanou malou holčičku, na rehabilitační pomůcky pro nemocného chlapečka, na vozidlo pro těžce nemocného a další podobné účely,“ vysvětlila mluvčí.

Za příspěvek falešné nadaci podvodníci posílali dárcům výrobek z vymyšlené chráněné dílny a certifikát o příspěvku. „Tyto předměty nakupovali ve velkoskladech za naprosto směšné částky nebo je vyráběli sami. Jednalo se například o vařečku, svíčku nebo malého andílka,“ přiblížila Kropáčová.

Psychický nátlak a vydírání

Podvod časem nabral na rozsahu, skupina si gang kanceláře, zřídil call centra a najal několik lidí. „Ti měli za úkol pokračovat v obvolávání dárců a jako odměnu dostávali podíl z každého zaplaceného balíčku. Jejich výdělek se tedy odvíjel od toho, kolik důvěřivých lidí přesvědčí,“ uvedla mluvčí.

„S vidinou vysokého výdělku neváhali a mnohdy používali metody založené na psychickém nátlaku a emocionálním vydírání,“ dodala.

V průběhu necelých dvou let svého působení vybrali od přibližně dvaceti tisíc lidí více než 39 milionů korun. Mezitím několikrát změnili název nadace a zřídili několik různých netransparentních účtů, které patřily jejich firmám a kde většina peněz zmizela.

„Aby svou trestnou činnost skupina co nejvíce zastřela, malou část z vylákaných finančních prostředků používala na charitativní účely, což pak přes sociální sítě a webové stránky nadace prezentovala veřejnosti,“ řekla Kropáčová.

V souvislosti s případem zadrželi kriminalisté devět lidí – šest mužů ve věku od 21 let až 29 let a tři ženy ve věku od 29 do 50 let. Jeden z obviněných zůstal ve vazbě.

Luxusní auta za peníze dárců

Policie provedla domovní prohlídky a prohlídky nebytových prostor. Během nich zajistili dvě auta za celkem tři miliony korun, statisíce korun na účtech, přes milion korun v bezpečnostních schránkách a další peníze v řádech sta tisíc.

„Jelikož se tohoto jednání dopouštěli jako organizovaná skupina a svým jednáním způsobili škodu velkého rozsahu, v případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v délce až deseti let,“ dodala mluvčí Kropáčová.

Policie upozorňuje, že zná totožnost všech poškozených, tudíž je prosí, aby jí nevolali, poškozené bude postupně kontaktovat sama. Vzhledem k obrovskému rozsahu kriminalisté na případu nadále pracují.