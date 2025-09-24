Výhrůžky s acetonem byly vydíráním, ne pokusem o vraždu, řekl soud. Trest platí

Marek Ferst z Poděbrad spáchal vydírání, nikoliv pokus o plánovanou a zvlášť trýznivou vraždu tří lidí upálením. S tímto závěrem se ve středu ztotožnil Vrchní soud v Praze, když zamítl odvolání státního zástupce. Soud tak Ferstovi pravomocně potvrdil čtyřleté vězení za jeho počínání před obydlím expartnerky, kam si s sebou muž přinesl hořlavinu a zapalovač.
Marek Ferst, obžalovaný z toho, že se pokusil upálit několik lidí v rodinném domě v Poděbradech. (7. července 2025)

Podle soudu se nepodařilo prokázat, že se snažil suterénní byt zapálit. Za vydírání se zbraní mohl dostat maximálně osmiletý trest, zatímco za vraždu by mu hrozilo 15 až 20 let za mřížemi.

Podle obžaloby chtěl upálit lidi v bytě, soud muže potrestal jen za vydírání

Obžaloba trvala na tom, že Ferst chtěl vraždit. S touto právní kvalifikací ale nesouhlasil už středočeský krajský soud a odvolací senát měl stejný názor.

„Soud prvního stupně velmi podrobně a srozumitelně své rozhodnutí odůvodnil a my se s ním ztotožňujeme,“ uvedl soudce Alexander Károlyi. „Ta věc byla od počátku trochu nešťastná – už v průběhu přípravného řízení se právní kvalifikace měnila třikrát,“ poznamenal.

Ferst loni 10. října konfrontoval bývalou přítelkyni v jejím novém bydlišti poté, co překonal plot z ulice. Přinesl si páčidlo a sportovní láhev naplněnou acetonem. Nejprve mlátil do vstupních dveří a nadával.

Poté zablokoval jedinou únikovou cestu z bytu, v němž se v té době nacházeli tři lidé. Podle obžaloby skrz zamřížované okno vystříkl hořlavinu na parapet a na obličej někdejší družky, křičel, že ji zapálí, a škrtal zapalovačem. V tu chvíli ho zadrželi přivolaní policisté.

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Muž odmítl, že plánoval lidem v bytě ublížit. Ženu chtěl podle vlastních slov pouze přimět k tomu, aby si konečně odstěhovala své věci z jeho chatky a aby mu vrátila peníze. Svůj požadavek hodlal na místě podpořit tím, že hořlavinou znehodnotí školní tašku ženiny dcery. Aktovku si přinesl s sebou.

„Byla to hloupost,“ zhodnotil ve středu loňské počínání Ferst, který svůj tehdejší výstup – obdobně jako už dříve u středočeského soudu – označil za „špatnou prezentaci“.

K bytu expartnerky přišel v masce Jokera a pod vlivem drog, dlouhodobě zneužívá pervitin. Živí se jako zámečník. Zmínil, že v minulosti dostal podmíněný trest za podvedení dvou zákazníků, stíhaný je rovněž za neplacení alimentů.

Oba soudy shodně dospěly k názoru, že dění popsané v obžalobě se nepodařilo uspokojivě prokázat. O tom, že muž skutečně tekutinu do okna vystříkl nebo že škrtal zapalovačem, totiž vypovídali pouze lidé z bytu, přičemž si ve svých svědectvích vzájemně protiřečili.

Policisté navíc na místě nezjistili, že by Ferst acetonem skutečně parapet postříkal. Ferst u soudu přiznal „jeden výstřik se slovy, že shoří v pekle, protože je to mrcha“. Trval na tom, že žena mu jednak dluží peníze, jednak že se mu snažila ukrást šperky z pozůstalosti jeho matky, které podle něj schovala do hraček své dcery.

Málem zavraždil těhotnou bezdomovkyni, soud muži o tři roky snížil trest

Obhajoba usilovala o další překvalifikování věci, a to z vydírání na nebezpečné vyhrožování. Odvolací senát na to nepřistoupil.

„Motivem pana obžalovaného bylo něco si vyříkat s poškozenou. Přistoupil k tomu velmi nešťastně a intenzivně. Chtěl zejména, aby vyšla ven a mohl si to s ní vyříkat z očí do očí,“ shrnul Károlyi s tím, že takové počínání bylo vydíráním.

Tento trestný čin spáchá člověk, který jiného člověka k něčemu nutí násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy.

