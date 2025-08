Úmysl lidem ublížit odmítal i obžalovaný. Dříve před soudem vypověděl, že si na místo přinesl aceton, podle jeho slov chtěl ale hořlavinou pouze znehodnotit školní tašku ženiny dcery.

Za pokus o vraždu mohly soudy Ferstovi uložit trest od 15 do 20 let vězení, za vydírání se zbraní mu hrozil dvouletý až osmiletý trest.

Obžaloba tvrdí, že Ferst přišel loni 10. října dopoledne k novému bydlišti ženy s úmyslem vraždit, přinesl si s sebou páčidlo a sportovní lahev naplněnou acetonem.

Po překonání dvoumetrového plotu nejprve mlátil do vstupních dveří a slovně konfrontoval bývalou přítelkyni. Poté páčidlem a dřevěnými klíny zablokoval dveře - jedinou únikovou cestu z bytu, v němž se v té době nacházeli tři lidé.

Skrz zamřížované okno pak podle státního zástupce vystříkl hořlavinu na obličej ženy a na parapet. Vyšetřovatelé tvrdí, že křičel, že ženu zapálí, a škrtal zapalovačem. V tu chvíli ho zadrželi policisté.

Podle soudce Lukáše Barneta se ale dění tak, jak je popsané v obžalobě, před soudem neprokázalo. O tom, že by muž skutečně tekutinu do okna vystříkl, nebo že škrtal zapalovačem, totiž svědčili pouze poškození. Ve svých výpovědích i vzájemně si ale podle soudce protiřečili.

Ženin majetek včetně oblečení už dříve spálil

Soudce vzal v potaz i to, že šlo o vypjatou situaci, i přes to však podle něj výpovědi spolehlivé nebyly. Policisté navíc na místě nezjistili, že by Ferst tekutinou skutečně parapet postříkal. „Aceton a zapalovač na místě činu byly, ale to je tak všechno,“ řekl soudce.

Ferst v červenci před soudem odmítl, že by chtěl někomu ublížit. Ohledně acetonu přiznal „jeden výstřik se slovy, že shoří v pekle, protože je to mrcha“.

Trval na tom, že žena mu jednak dluží peníze, jednak se mu snažila ukrást šperky z pozůstalosti jeho matky, které schovala do hraček své dcery.

Uvedl, že na místo přišel se školní aktovkou a diplomy dcery bývalé partnerky, přičemž znehodnocením těchto věcí chtěl ženu přimět k tomu, aby si od něj konečně odstěhovala dceřiny věci. Ženin majetek včetně oblečení už dříve spálil.