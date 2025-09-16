Šéf poděbradské zemědělky jitří emoce. Pedagogové a žáci požadují jeho rezignaci

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady. | foto: Facebook školy

Aleš Kubelka
  15:00
Výpovědi učitelů, petice, demonstrace i osočování z výhrůžek. Střední zemědělskou školou v Poděbradech zmítá spor mezi jejím ředitelem Radimem Keithem a částí rodičů, studentů a učitelů. Ti šéfovi krajem zřizované školy vyčítají napjatou atmosféru a autoritativní řízení, které stojí za odchodem části pedagogů. Kritici zároveň sepsali petici, v níž žádají odvolání ředitele, ten však kritiku i rezignaci odmítá.

Na nestabilní personální podmínky ve škole upozornilo i šetření České školní inspekce, Středočeský kraj přesto nemá legislativní možnost řediteli funkci odejmout.

Je ohrožená kvalita výuky?

Ředitel Keith je ve funkci od loňského února. Studenti jej obviňují z paralyzování práce školního parlamentu, omezování svých práv i zastrašování. Za jeho působení navíc opustilo poděbradskou školu už 21 učitelů a psycholog.

Chybí pokora, tolerance a sebereflexe. Odcházejí kvalitní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů.

Stanislava Špakovádnes již bývalá učitelka poděbradské zemědělky

Šéf poděbradské zemědělky jitří emoce. Pedagogové a žáci požadují jeho rezignaci

Výpovědi učitelů, petice, demonstrace i osočování z výhrůžek. Střední zemědělskou školou v Poděbradech zmítá spor mezi jejím ředitelem Radimem Keithem a částí rodičů, studentů a učitelů. Ti šéfovi...

