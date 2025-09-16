Šéf poděbradské zemědělky jitří emoce. Pedagogové a žáci požadují jeho rezignaci

Na nestabilní personální podmínky ve škole upozornilo i šetření České školní inspekce, Středočeský kraj přesto nemá legislativní možnost řediteli funkci odejmout.
Je ohrožená kvalita výuky?
Ředitel Keith je ve funkci od loňského února. Studenti jej obviňují z paralyzování práce školního parlamentu, omezování svých práv i zastrašování. Za jeho působení navíc opustilo poděbradskou školu už 21 učitelů a psycholog.
Chybí pokora, tolerance a sebereflexe. Odcházejí kvalitní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů.