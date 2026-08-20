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Křišťál z lázní ocenila i dubajská princezna. Poděbradské sklárny slaví 150 let

Aleš Kubelka
  16:30
Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)

Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026) | foto: ČTK

Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)
Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)
Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)
Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)
10 fotografií
Sklo na svatbu dubajské princezny, kolekce pro prestižní světové značky Dior a Tiffany nebo váza pro Bílý dům. Také za těmito výrobky stojí společnost Crystal Bohemia (CB), jejíž poděbradský závod letos slaví 150 let od založení. Výročí přitom přichází v době, kdy se rozhoduje o budoucnosti evropského sklářství.

Psal se rok 1876, když zažehl první plamen v pecích poděbradských skláren. Mnohdy plápolal oslnivým žárem, častokrát z něj však zbyly jen jiskřičky. I přes řadu vzestupů a pádů si pojem poděbradské sklářství za půldruhé století vydobyl celosvětovou reputaci, kterou se snaží současní vlastníci firmy zušlechťovat stejně jako fortelní mistři starobylé řemeslo.

Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)
Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)
Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)
Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)
10 fotografií

Současní vlastníci CB v čele s podnikatelem Pavlem Loudou, kteří v roce 2009 za obnovou výroby olovnatého křišťálu v poděbradských sklárnách stáli, investovali do rozvoje firmy téměř miliardu korun.

„Když jsme do společnosti vstupovali, museli jsme obnovit důvěru zákazníků. Naším prvním úkolem bylo dlouhodobě udržet výrobu a vrátit sklárnám stabilitu. V Poděbradech jsme investovali 250 milionů korun do technologií a nemovitostí, 150 milionů do vývoje nových výrobků a forem a dalších 50 milionů do marketingu,“ bilancoval při středeční akci určené jubileu CB předseda představenstva CB Pavel Louda.

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Společnost dnes provozuje sklárny v Poděbradech a Světlé nad Sázavou, v nichž ročně vyrobí přibližně sto milionů kusů skla, a dosahuje obratu 1,5 až 2 miliardy korun ročně.

Oslavy aneb umění umět

U příležitosti výročí 150 let poděbradských skláren pořádá společnost Crystal Bohemia oslavy, které se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu závodu v Jiráskově ulici. Součástí akce bude exkurze
do provozu přímo k pecím, kde se žhavá hmota mění v křišťálový skvost, projekce unikátního filmu „Sklo – Umění umět“, prodej výrobků za výhodné ceny a doprovodný program pro děti.

Křišťál z obou závodů míří v současnosti nejen do velkých obchodních řetězců, hotelů a restaurací, ale i k prémiovým značkám a soukromým zákazníkům. Vedle předních francouzských módních domů vyráběla společnost CB blyštivé sklo například pro americkou značku Lenox. „Každá z těchto realizací vyžaduje specifické propojení designu, technologického vývoje, výroby forem a precizní ruční práce. U zakázek pro světové značky rozhoduje přesnost, stálá kvalita a schopnost vytvořit něco, co dosud nikdo nedělal,“ popisuje výkonný ředitel CB Jaroslav Seifert.

Pětadevadesát procent produkce firmy míří do zahraničí; do více než 90 zemí. Největším trhem jsou pro CB Spojené státy americké, kam směřuje skoro třetina produkce.

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„Za poslední dekádu se struktura odbytišť výrazně proměnila. Zatímco v roce 2015 dominoval Írán a Blízký východ, geopolitická nestabilita a sankce posílily význam USA,“ vysvětluje finanční ředitel CB Luděk Dobiáš.

Jak vychovat zručné učně

Sklářství patří mezi energeticky nejnáročnější průmyslová odvětví. Náklady CB na energie činily loni 320 milionů korun, dvojnásobek proti roku 2020. V době energetické krize v roce 2022 dosáhly dokonce 450 milionů korun. Zatímco ve Světlé jsou všechny pece plně elektrické, poděbradský závod využívá kombinaci plynu a elektřiny.

Nahlédněte pod ruce mistrů. Ve sklárně Rückl můžete vyzkoušet foukání i broušení skla

Technologie přitom řeší jen část problému. „Druhou představuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Chybějí nám zejména strojníci, seřizovači, mistři, formaři, brusiči a skláři. Jejich zaučení trvá měsíce a plnou samostatnost získávají až po několika letech praxe. Protože specializované učňovské obory postupně zanikají, musíme si nové odborníky z velké části vychovávat sami,“ potvrzuje Seifert.

Některé části výroby jsou již plně automatizované; například umělá inteligence „asistuje“ při kontrole kvality hotových výrobků.

„Stroje sice mohou převzít část operací, ale zkušenost a cit pro materiál zůstávají nenahraditelné,“ dodává Jaroslav Seifert.

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