Úpravy podchodů Hlávkova mostu pokračují, překážky potěší koloběžkáře

„Stavba začne ve středu, začnou se odbourávat staré podlahy a budou se vylévat novým betonem. Potom se bude dělat osvětlení a zároveň s tím budou vznikat také jednotlivé prvky a překážky,“ řekla pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Na rozdíl od dalších podchodů, které slouží především skateboardistům a bikerům, bude ten na nábřeží určen pouze koloběžkářům. Vede tudy totiž cyklostezka, po které projíždí velké množství cyklistů.

„Cyklostezka bude po směru toku Vltavy v levé části podchodu. Blíž k řece potom vznikne dlouhá vlna pro jízdu na koloběžce. Takový typ, který sem dáme, v Praze nikde není,“ řekl jeden z iniciátorů Martin Kontra.

U vjezdu ve směru z nábřeží kapitána Jaroše bude lanový les se šplhacími lany, hrazdami a houpačkami. Na pilířích mezi průhledy na řeku a ostrov Štvanice budou plochy pro výstavy.

Pracovníci na místě vymění 80 lamp a zároveň vznikne barevné osvětlení, které se bude používat při různých akcích. „Osvětlení, které tady vidíte, je zralé na obnovu, takže se to bude dělat při běžné obnově.. A to, co se týká toho dalšího osvětlení, tak my bereme jako doplnění architekturního osvětlení,“ řekl generální ředitel Technologií hlavního města Prahy (THMP). Společnost nyní připravuje projekt a náklady na osvětlení by podle Jílka měly být do dvou milionů korun.

V uplynulých měsících byla již opravená část podchodů blíže ke stanici metra. Vznikly zde překážky pro skateboardisty a bikery nebo basketbalový koš. Některé z překážek rovněž slouží k regulaci dopravy, aby nedocházelo ke kolizím s cyklisty nebo chodci.

Ode dneška na místě nově stojí také food truck s občerstvením. V létě organizátoři plánují promítání filmů na stěnu podchodu.