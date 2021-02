Kolín spojí u nádraží nový podchod, u něj vyroste i parkovací dům

Poté, co v Kolíně dokončili rekonstrukci autobusového terminálu a opravu sousední nádražní budovy, se cestující mohou těšit na zbrusu nový podchod k nástupištím. Ten navíc propojí dopravní uzel s městskou částí Zálabí, kde později vyroste rozlehlý parkovací dům.



„Výstavba podchodu pod železničním nádražím je třetí ze čtyř etap celkové rekonstrukce vstupní brány do Kolína. Těmi prvními dvěma byly zmíněné rekonstrukce autobusového terminálu a budovy vlakového nádraží. Třetí částí je pak výstavba podchodu do ulice Starokolínská na Zálabí a jako poslední přijde na řadu vybudování parkovacího domu v této lokalitě,“ potvrdil rozpracovaný plán starosta Kolína Michael Kašpar (STAN).

Tamní radnice si od nového podchodu slibuje především výrazné zvýšení komfortu pro cestující, kteří budou moci ze zálabské strany sjet přímo na Starokolínskou ulici, aniž by museli zajíždět do pravidelně ucpaného centra města. „Je to pro nás velký krok a finální zajištění přístupu na nádraží i pro cestující z druhé strany města, který dosud neměli,“ vysvětlil starosta Kašpar.

Vyjde pokus číslo tři?

Jenže ne tak zhurta. Správa železnic (SŽ), která je investorem projektu kolínského podchodu, s jeho výstavbou podle zjištění MF DNES hned tak nezačne. Podle původních plánů se už přitom mohli dělníci pomalu chystat do díla. Místo toho začíná být tendr na dodavatele stavby zakletý. Napoprvé se totiž do výběrového řízení na zhotovitele nepřihlásila ani jedna firma.

Proto SŽ vypsala koncem loňského roku nové řízení, které skončilo 28. ledna. Výsledek? „Výběrové řízení na zhotovitele pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště ve stanici Kolín Správa železnic zrušila, protože všechny nabídky překročily nejvýše přípustnou nabídkovou cenu. Ta je stanovena na 363 milionu korun. Správa železnic proto soutěž vyhlásí znovu,“ konstatovala tisková mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Tím padá i optimistický scénář, podle kterého by mohly práce pod kolínskými kolejemi začít už letos na jaře. „Pravděpodobné zahájení stavby je nyní stanovené až na únor příštího roku. Práce v Kolíně navíc musíme koordinovat s rekonstrukcí koridoru mezi Velimí a Poříčany a s modernizací železničního uzlu v Pardubicích,“ potvrdila mluvčí Pistoriusová s tím, že termín dokončení úprav na kolínském nádraží plánuje SŽ na prosinec 2024.

Vstupní brána v půli cesty Proměna dopravního uzlu v Kolíně začala v roce 2017 přestavbou autobusového terminálu, která trvala 20 měsíců. Stavělo se ve čtyřech hlavních etapách. Začátek byl v Rorejcově ulici, kde bylo nutné vybudovat i novou kanalizaci. Po těchto opravách následovaly prostory před nádražím, parkovací stání P+R a K+R a na řadu přišla i střecha navazující na vlakové nádraží. Celkové náklady vyšly na 78 milionů korun. Správa železnic pak opravila odbavovací budovu na sousedním vlakovém nádraží. Cestující se dočkali nového informačního systému, toalet či pokladen. Oprava, která byla ukončena v říjnu 2019, stála 70 milionů korun. Definitivně hotovo však na kolínském nádraží ještě není. Nyní je totiž na řadě výstavba podchodu pod nádražím a zajištění bezbariérového přístupu nástupišť. Součástí má být i prodloužení podchodu do ulice Starokolínská na opačné straně kolejí. Tam plánuje radnice vybudovat parkovací dům, který bude poslední etapou generální obnovy všech nádražních prostor.

Projekt zahrnuje především vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště, který vznikne přestavbou stávajícího technologického podchodu. Každé nástupiště pak s podchodem propojí výtah a schodišťové rameno.



„Harmonogram výstavby je navržený tak, aby stavba zasahovala co nejméně do provozu a minimalizovali jsme vyloučení jednotlivých kolejí. Úpravy nástupišť se pak budou provádět pouze v rozsahu nutném pro vybudování otvorů pro schodiště a výtahové šachty. Celá stanice včetně nového podchodu bude navíc vybavena novým informačním a orientačním systémem pro cestující,“ nastínila mluvčí Pistoriusová.

Stávající podchod zůstane podle ní zachován a i nadále bude v provozu. Kromě pohodlného přístupu k vlakům bude velkým přínosem také jeho zmíněné prodloužení pod celou stanicí až do Starokolínské ulice na Zálabí.

Parkovací dům už má studii

Obyvatelé Zálabí a cestující přijíždějící ze severní části města se tak po proměně železničních „katakomb“ dostanou na nádraží, aniž by je museli celé objíždět. Tím značně odlehčí dopravě ve městě. „Když cestující budou moci přijít k nádraží ze Starokolínské ulice, nebudou muset jezdit auty přes celý most a do prostoru před nádražím. To znamená, že podchod znatelně uleví i dopravní situaci před nádražím,“ potvrdil Kašpar.

Radnice chce navíc v návaznosti na toto řešení vybudovat na opačné straně nádraží ve Starokolínské ulici parkovací dům pro několik set aut. „Vlastníme tam pozemky a na parkovací dům již máme vypracovanou studii. Ta má dvě varianty – se 300 a 400 parkovacími místy. A až budeme mít jistotu, že stavba podchodu začala, určitě budeme pokračovat v projektové dokumentaci parkovacího domu. Na jeho výstavbu budeme žádat o dotaci od ministerstva pro místní rozvoj,“ dodal kolínský starosta.