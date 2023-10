Neřeší parkování u stanice Podbaba, kritizuje Praha 6 projekt lanovky do Troji

Pražští zastupitelé už schválili změnu územního plánu umožňující stavbu. Projekt je nyní zpracováván v procesu EIA, který posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Projekt by měl vzniknout podle architektonického studia William Mattews Associates, které zvítězilo v soutěži.

Radnici vadí skutečnost, že projekt neřeší vybudování záchytného parkoviště u konečné stanice Podbaba. „Předložená dokumentace otázku parkování na podbabské straně vůbec neřeší, vedle toho neřeší ani otázku pěších vazeb v Podbabě s ohledem na bezpečné přestupy. Z toho důvodu jsme byli nuceni vydat k záměru lanové dráhy negativní stanovisko,“ uvedl radní pro životní prostředí Petr Palacký (Zelení).

Lanovka má zajistit chybějící přímé propojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať s novým mostem v Troji. Na více než dvoukilometrové dráze město plánuje stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Lanovka být schopná za hodinu přepravit až 2 300 lidí v kabinách, které pojmou až 35 cestujících. Odhad nákladů na výstavbu je podle dřívějších informací dvě miliardy korun.

„Praha 6 zastává názor, že dlouhodobým řešením je spojení Podbaby, Troji a Bohnic pomocí tramvajové trati. Lanovou dráhu považujeme jako možné dočasné spojení obou břehů Vltavy do té doby, než bude moci být tato tramvajová trať dokončena,“ sdělil radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Kromě lanovky chce město vytvořit projekt tramvajové trati. Z Podbaby do Troje by měla vést po novém mostě, který bude vybudován přes Vltavu ve špičce Císařského ostrova. Následně tramvaje pojedou tunelem do Bohnic. Náklady jsou předpokládány na 6,5 miliardy, stavba by mohla začít v roce 2030 a potrvá čtyři roky. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) nedávno řekl, že projekt nijak nekoliduje s výstavbou lanovky.