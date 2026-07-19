Na Smíchově se srazil autobus s motorkou, dva zranění

„V ulici Strakonická došlo k dopravního nehodě, ke srážce autobusu s motorkářem. Ten utrpěl zranění a byl předán záchranné službě,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na motocyklu jeli dva. V nemocnici skončil i spolujezdec.
Dopravní omezení na místě nejsou.
„Záchranáři převzali do péči dva muže ve věku kolem pětadvaceti let. Jeden z nich utrpěl zranění hlavy a druhý zranění ruky. Oba dva jsou mimo ohrožení života,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Místo nehody
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