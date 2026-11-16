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Počet nemocných s respiračními infekcemi v Praze stoupl. Proti krajům si však vede dobře

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  15:06
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Za minulý týden v Praze stoupl počet nemocných s akutními infekcemi dýchacích cest o více než desetinu. Pacientů bylo 984 v přepočtu na každých 100 tisíc obyvatel. Vyplývá to z informací na webu Hygienické stanice Hlavního města Prahy.

Ve stejném období loňského roku bylo nemocných méně, v sezoně 2024/2025 ale více.

Očkovat proti chřipce se od letošního září nechalo podle dat ministerstva zdravotnictví (MZd) více než 95 tisíc lidí, proti covidu-19 asi 15 tisíc.

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Mezi ostatními kraji patří metropole k těm s nejnižší nemocností. Méně případů nahlásili lékaři jen v Plzeňském kraji s 927 nemocnými na 100 tisíc obyvatel. Ve všech ostatních regionech je případů více než 1 000.

Nejvyšší nemocnost byla minulý týden v Olomouckém kraji s 1393 případy. „Nejvyšší nemocnost je v nejnižší věkové kategorii do pěti let věku,“ uvedli pražští hygienici.

Vývoj nemocnosti akutními respiračními infekcemi (ARI) v hlavním městě Praze podle Registru ARI.

Jako akutní respirační infekce lékaři označují různá onemocnění, většinou virového původu. Kromě těch způsobujících běžné nachlazení je mezi nimi také covid-19 nebo chřipka. Její případy se letos podle Státního zdravotního ústavu objevují dříve než v jiných letech.

Případů chřipky v Praze hygienici minulý týden zaznamenali v podrobněji testovaných vzorcích 28 na 100 tisíc obyvatel, proti předcházejícímu týdnu skoro o třetinu víc.

S covidem-19 vyhledalo minulý týden lékaře v Praze podle dat ministerstva zdravotnictví asi 9,4 osoby na každých 100 tisíc obyvatel.

Nemocnost akutními respiračními infekcemi v Praze:

Akutní respirační infekce (ARI) *Mezitýdenní změnaChřipka (ILI) *
46. týden984+ 11,8 %28
45. týden880+ 25,9 %20
44. týden699- 24,7 %12
43. týden928+ 5,8 %15

*Počet nemocných na 100 tisíc obyvatel

Zdroj: HSHMP

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