Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

„Komplikace nejsou, nejvíc se vyjíždělo na Kutnohorsku a Benešovsku, kde se držely sněhové srážky, tam vyjelo 85 sypačů a jeden traktor, jezdily se chemické i inertní úseky, na Mnichovohradišťsku a Kladensku to nebylo v takové intenzitě,“ popsal Jiří Brzoň z dispečinku krajské správy a údržby silnic.
Nehoda autobusu na Benešovsku byla hlášená v 6:00. „Ve směru od Choratic na Xaver skončil autobus v poli na boku, cestovalo v něm 20 lidí,“ uvedla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Hasiči na síti X doplnili, že třinácti z nich museli pomoci dostat se ven.
Bohatá sněhová nadílka přes den odtaje. Silničáři se připravují na ledovku
„Jednoho lehce zraněného pacienta (ročník 2009) vezeme k dovyšetření do benešovské nemocnice,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Od úterních 06:30 do středečních 06:30 se v kraji 98 událo dopravních nehod, což je podle policie standardní počet.
Meteorologové očekávají, že v regionu může ve středu napadnout do pěti centimetrů nového sněhu, v jihovýchodní část kraje i kolem osmi centimetrů. Během noci bude k sněžení docházet jen ojediněle, ke čtvrtečnímu ránu se ale hlavně v západní polovině kraje utvoří náledí.