Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autor: ,
  8:51
Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval autobus, převrátil se na bok a skončil na poli. Cestující vevnitř uvázli, ven je museli za pomoci žebříku dostat hasiči. Jednoho lehce zraněného převezli záchranáři do benešovské nemocnice.
Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé lidi zachraňovali žebříkem. (26. listopadu 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...
Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...
Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...
Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...
18 fotografií

„Komplikace nejsou, nejvíc se vyjíždělo na Kutnohorsku a Benešovsku, kde se držely sněhové srážky, tam vyjelo 85 sypačů a jeden traktor, jezdily se chemické i inertní úseky, na Mnichovohradišťsku a Kladensku to nebylo v takové intenzitě,“ popsal Jiří Brzoň z dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Nehoda autobusu na Benešovsku byla hlášená v 6:00. „Ve směru od Choratic na Xaver skončil autobus v poli na boku, cestovalo v něm 20 lidí,“ uvedla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Hasiči na síti X doplnili, že třinácti z nich museli pomoci dostat se ven.

Bohatá sněhová nadílka přes den odtaje. Silničáři se připravují na ledovku

„Jednoho lehce zraněného pacienta (ročník 2009) vezeme k dovyšetření do benešovské nemocnice,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Od úterních 06:30 do středečních 06:30 se v kraji 98 událo dopravních nehod, což je podle policie standardní počet.

Meteorologové očekávají, že v regionu může ve středu napadnout do pěti centimetrů nového sněhu, v jihovýchodní část kraje i kolem osmi centimetrů. Během noci bude k sněžení docházet jen ojediněle, ke čtvrtečnímu ránu se ale hlavně v západní polovině kraje utvoří náledí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. Rozhodčí? Nechci se vyjadřovat

Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií.

Už po šesti minutách soupeři nabídl gólovku. Na polovině hřiště chybně rozehrál a Bilbao rozjelo nebezpečný protiútok, na jehož konci ale Sanceta vychytal Staněk. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho...

26. listopadu 2025  8:59

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  8:51

Jste pořád stejní blázni, slyšel Trpišovský. Rozhodčí? Zažili jsme horší, reagoval kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Rumšasem během...

Počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedali slávisté ani gól. Mají bod za třetí remízu v pátém zápase. „Kluci jeli na krev, ale na vítězství to nebylo,“ krčil rameny smířený kouč Jindřich...

26. listopadu 2025  7:25

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.

Všichni ho plácali po zádech, i od novinářů slyšel jen slova chvály. Jindřich Staněk, brankář slávistických fotbalistů, to však bral bez emocí. „Já a hrdina? Nemyslím si to. Na hřišti jsem nebyl sám,...

26. listopadu 2025

Podnapilého muže zachytil v Černošicích vlak ve dveřích, táhl ho několik metrů

Aktualizujeme
Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Na nádraží v Černošicích u Prahy zachytil v úterý večer osobní vlak mladého muže ve dveřích. Dotyčnému způsobil lehké zranění. Provoz na trati nebyl nijak omezen, uvedla pro iDNES.cz mluvčí policie...

25. listopadu 2025  22:27

Je plno. Odlety z ruzyňského letiště se tak budou se sněhem více zpožďovat

Letiště LaGuardia v New Yorku vyslalo do boje se sněhem těžkou techniku, řada...

Zimní provoz na Letišti Václava Havla bude letos zřejmě náročnější. Stání pro letadla jsou plně obsazená, a nebude proto možné letadla při úklidu plochy od sněhu a ledu přesunovat. Situaci komplikuje...

25. listopadu 2025  20:22

Pražský Krtkův svět zavřela inspekce. I kvůli vypouštění splašků do okolního lesa

Krtkův svět

Pražský zábavní park Krtkův svět v Horních Měcholupech oznámil, že musí skončit. Podle prohlášení provozovatelů na síti Facebook jde o reakci na rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Do...

25. listopadu 2025  17:07

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Sparťanští fotbalisté na tréninku ve svém centru na Strahově.

Fotbalová Sparta mění program během předzápasového dne před svým čtvrtým vystoupením v Konferenční lize. Kvůli nepříznivému počasí ve Varšavě nebude ve středu na stadionu Legie trénovat, aby se...

25. listopadu 2025  17:01

Výlov kaprů i Vánoce na Staromáku. Letiště v Praze zdobí snímky špičkových fotografů

Výstava Czech Press Photo na pražském letišti. (25. listopadu 2025)

Všichni, kdo odlétají z Prahy a chtějí strávit Vánoce někde v teple, se mohou v přízemí Terminálu 2 podívat, o co přijdou. Na Letišti Václava Havla začíná nová fotografická výstava, která otevírá...

25. listopadu 2025  16:07

Na dostupné bydlení má Praha přes půl miliardy, radnice však z fondu nečerpají

Premium
ilustrační snímek

V magistrátním Fondu rozvoje dostupného bydlení je teď přes 619 milionů korun na rekonstrukci a výstavbu obecních bytů, díky nimž má být bydlení dostupnější. Městské části ale půjčky a nevratné...

25. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kratší intervaly, delší vozy. Praha o adventních víkendech posílí MHD

Vánočně vyzdobené vozy MHD se sjely na Palmovce. (6. ledna 2025)

V Praze budou o čtyřech adventních víkendech od 29. listopadu do 21. prosince častěji jezdit tramvaje a některé autobusy. Páteřní linky přes historické centrum metropole většinu dne pojedou každých...

25. listopadu 2025  12:41

Žena ukradla seniorce 400 tisíc korun přímo před bankou, policie ji zadržela

Žena v Praze ukradla seniorce v bance téměř 400 000 korun. (25. listopadu 2025)

Policisté v Praze zadrželi ženu, která podle nich v jedné z bank ukradla jednaosmdesátileté seniorce z kabelky téměř 400 tisíc korun. Při zadržení už u sebe neměla všechny ukradené peníze, během...

25. listopadu 2025  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.