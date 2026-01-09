„Kluci, přitlačte, přitlačte! Ještě kousek! Budete v televizi!“ křičel energicky do mikrofonu na partu přibližně dvanácti mladíků řidič kloubového autobusu jedoucí ulicí Francouzská směrem do Vršovic.
Tento odvážný moment solidarity natočila a redakci iDNES.cz zaslala čtenářka Ludmila Palatová, která v dopoledne mířila přes náměstí Míru do zaměstnání.
Podle její výpovědi začal stroj kvůli zasněžené vozovce podklouzávat směrem dozadu, kam už se pomalu blížila tramvaj. Hrozilo tak, že by mohl stroj doklouzat až k ní.
Sněžení v Praze komplikovalo dopravu, kolony tvořily kamiony na Pražském okruhu
„Hoši se zapřeli, strčili do autobusu, ten se chytil, rozjel se a celé náměstí jim zatleskalo. Byla to opravdu půvabná chvilka,“ popsala akci autorka videa.
Komplikace po celé Praze
S podobnou situací se potýkaly spoje i v dalších kopcovitých částech Prahy. Ulice Budějovická byla ve stoupání k zastávce metra Kačerov na několik hodin zcela nesjízdná. Vozy zde uvázly v polovině kopce, kde si museli pasažéři předčasně vystoupit.
Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody
Cestující v MHD museli od rána počítat se zpožděními. Výhybky tramvají zapadaly sněhem, jinde na kolejích uvázly automobily.
„Zastaven provoz tramvajové linky 13 kvůli uvízlým kamionům na Vinohradské ulici. Dále jsou nesjízdné kopcovité úseky na autobusových linkách 188, 231, 245, 248 a ve Středočeském kraji přibývají další nesjízdné úseky na Berounsku, Mníšecku a Dolnobřežansku,“ hlásila ráno PID.
Dopravní podnik postupně linky vrací do své celé trasy. Stejně tak se postupně obnovuje provoz v příměstských linkách.