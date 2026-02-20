Konflikt mužů v Rudné u Prahy skončil vzájemným pobodáním

Po konfliktu dvou mužů skončili oba s bodnými zraněními. Jednoho z nich policie zadržela. Druhý je stále v nemocenské péči. Příčinu střetu úřady zatím nezjistily.
Konflikt mezi dvěma muži v Rudné u Prahy skončil pobodáním. (20. února 2026)

Konflikt mezi dvěma muži v Rudné u Prahy skončil pobodáním. (20. února 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Oznámení o konfliktu v Masarykově ulici v Rudné u Prahy dostali policisté krátce po půl osmé. Do potyčky nedaleko restaurace se zapojil muž narozený v roce 1975 a cizinec narozený v roce 2001.

„Starší muž má bodné poranění v oblasti lýtka, dechovou zkoušku na místě odmítl. Mladší muž měl bodná poranění, s nimiž byl mimo ohrožení života převezen do pražské nemocnice,“ sdělila iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Staršího muže policisté na místě ihned zadrželi. Nyní budou zjišťovat, co konfliktu předcházelo i míru zavinění obou účastníků. „To bude předmětem dalšího šetření kriminalistů z Prahy-venkov západ,“ doplnila mluvčí policistů.

„Ošetřili jsme jednoho těžce zraněného pacienta, kterého jsme po ošetření vezli do Fakultní nemocnici Motol a Homolka (FNMH), druhého pacienta s lehčím poraněním jsme také vezli do FNMH,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Mladší muž zůstává v péči zdravotníků. Policisté ho budou následně vyslýchat a zjišťovat, co přesně se na místě odehrálo. Staršího muže již nyní převezou na výslech a na policejní služebnu.

