Hádka v restauraci skončila pobodáním, agresivní útočník o hosta nůž zlomil

Incident, který začal jako slovní rozepře mezi několika muži, se stal v neděli před desátou hodinou večer na zahrádce restaurace v Praze 8.

„Jeden ze zúčastněných v průběhu konfliktu z místa odešel, a to proto, aby si doma vzal přes třicet centimetrů dlouhý kuchyňský nůž, se kterým se vrátil na místo a poškozeného s ním několikrát zezadu bodnul do zad do oblasti lopatky. Síla útoku byla tak razantní, že se při něm nůž zlomil,“ popsal mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Třiatřicetiletý útočník ihned poté utekl.

Přivolaní policisté z pohotovostní motorizované jednotky po podezřelém pátrali a našli ho v nedalekém domě. „Ve třetím patře narazili na muže odpovídajícího popisu, který se jim ihned na místě k činu doznal,“ uvedl Hrdina.

Cizinec je podezřelý ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví, v případě odsouzení mu hrozí až tři roky vězení.