Po vyproštění zakleslého kamionu jsou díry v silnici, rozsah poškození prověří laboratoř

Sotva se hasičům po více než 24 hodinách podařilo vyprostit uvázlou soupravu, začala kontrola vozovky pod mostem.
Technická správa komunikací silnici uklidila, prioritou bylo odstranění provozních kapalin a bezpečně tak připravit místo na další postup.
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Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin
„Naši technici nyní detailně prověřují stav komunikace. Rozsah případného poškození a potřebných oprav následně upřesní také naše akreditovaná laboratoř,“ uvedla správa na sociálních sítích.
Už na první pohled jsou vidět rýhy ve vozovce, které jsou výsledkem zásahu převážně těžké techniky. TSK proto teď potřebuje stanovit konečný odhad škod a přesný termín plného zprovoznění úseku.
„Jakmile budeme mít k dispozici výsledky odborného posouzení, budeme moci určit další postup. Naším cílem je uvést komunikaci do provozu v co nejkratším možném termínu, samozřejmě s ohledem na bezpečnost a nezbytný rozsah oprav,“ dodává TSK.
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S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit
Kamion s vrtnou soupravou se pod mostem zaklesl ve středu kolem 21:30. Na jeho vyproštění se ve čtvrtek ráno vrhli hasiči se speciálním vyprošťovacím tankem, ten ale selhal, navíc se porouchal.
Na pomoc proto povolali další dva podobné stroje, uvolnit náklad se jim povedlo ale až krátce před půlnocí. Těžkou techniku na místě doplnil přes den také jeřáb.
Nyní se v místě jezdí pouze jedním pruhem.