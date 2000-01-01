náhledy
Autobus, který jízdou tunelovým komplexem Blanka výrazně zkrátí cestování mezi Prahou 6 a Prahou 8, vyjede poprvé v sobotu. Podívejte se prostřednictvím fotografií a komentáře Ropidu na jeho trasu očima řidičů. Na trase mu přibyly vyhrazené pruhy a část cesty může absolvovat i po tramvajovém pásu. Cesta začíná na nástupní zastávce Dejvická. Přes tramvajovou zastávku Vítězné náměstí pojede po kolejích směr Prašný most a pak odbočí vlevo do Milady Horákové. Obnoveným buspruhem k Hradčanské a pokračuje přes křižovatku směr Špejchar. Pokud bude ulice Milady Horákové průjezdná jako v čase testovacího průjezdu, odbočí autobus z klasického pruhu pro auta. Autobus ale může jet i po kolejích, tuto trasu využije v případě regulace tunelového komplexu.
Autor: PID
Detekce v křižovatce rozezná autobus a umožní mu vjezd do tunelu i v případě regulace vjezdu. Autobus se zde řídí signály pro tramvaj, přičemž oranžové tzv. výzvové návěstidlo pod čočkami dává vědět, že s autobusem počítá a v dohledné době mu udělí volno pro pravé odbočení do tunelu.
Autor: PID
V tunelu si s řidiči během testovacího provozu prohlédli zejména řešení nouzových zálivů a průchodů, zopakovali si bezpečnostní pokyny pro případ nenadálých problémů a vysvětlili evakuační předpisy.
Autor: PID
Na výjezdu z tunelu a v ulici V Holešovičkách zde projede po nájezdu na známou výpadovku směrem na sever pojede obdobně jako linka 201, která zde dle zkušeností podložených daty z průjezdů příliš zpoždění nenabírá. Na snímku je vidět až Zenklova ulice, ve které vznikl obousměrný buspruh na tramvajových kolejích.
Autor: PID
Ve směru do Čimic autobus 145 zabočí ze Zenklovy do Klapkovy, aby zajel přímo k metru i autobusovým zastávkám a odjížděl tímto směrem společně s ostatními autobusy. I zde je pro bezpečné a rychlé odbočení připravena detekce, obdobně jako když tu jede tramvaj.
Autor: PID
Autobus 145 v tomto směru zastaví u metra Kobylisy hned dvakrát. Nejprve vedle tramvajové zastávky hlavně pro přímý přestup do metra, poté odbočí vlevo a zastaví ještě v autobusových zastávkách u katastrálního úřadu - například pro přestup směr Bohnice a další linky. Pak už pojede standardně ulicí Čimickou až na Sídliště Čimice.
Autor: PID
Konečná Sídliště Čimice. Proč linka 145 míří zrovna sem? Hlavně kvůli kapacitě odstavů. Na Dejvické se to bude muset „točit“, a tak pauzy vycházejí na druhý konec. A protože například v Bohnicích už „není kde brát“, Čimice nabízejí místa dostatek. Právě Iveco Urbanway Hybrid v kloubové variantě by měl být na této lince dominujícím strojem.
Autor: PID
Návrat zpět a skok zpátky do Kobylis. V tomto směru autobusu nezbývá než to vzít ulicí Nad Šutkou. Ta zejména ráno trpí zácpami dojíždějících ze severu, a tak tu muselo vzniknout hned několik úprav. První před křižovatkou s Vršní, kde autobus může z budoucí zastávky pokračovat přímo i levým odbočovacím pruhem.
Autor: PID
Za Vršní následuje buspruh. Kompenzován je delší zelenou. Autobus projede křižovatkou rovnou na koleje, auta již zůstanou v pravém pruhu. Nebudou tak již moct za křižovatkou s Trojskou a Klapkovou najíždět do přibližně osmdesátimetrového pruhu pro auta za křižovatkou na kolejích. Což sice nic moc neřešilo, ale zároveň výrazně blokovalo tramvajový provoz.
Autor: PID
Autobus následně projede Zenklovu po kolejích, sjede do ulice V Holešovičkách a napojí se do pruhu pro linku 201. U Valčíkovy dostaly autobusy pár metrů k dobru kolem tradičního chodníkového parkovacího místa, jak naznačuje úprava vodorovného značení na silnici. Pak ale budou muset na přibližně 130 metrů do běžného provozu. Propojující buspruh v místě několika parkovacích míst podle sdělení Ropidu neprošel, stání soukromých vozidel tu dostalo před městskou dopravou přednost. Buspruh opět začíná až za zatáčkou a vede až k zastávce Kuchyňka, kde prozatím linka 145 stavět nebude.
Autor: PID
Zajímavá úprava vznikla za Kuchyňkou na rampě do Nové Povltavské. Minimálně využívaný pruh pro levé odbočení byl poměrně bezbolestně transformován na buspruh, který zde hodně pomůže. Varianta s buspruhem vpravo a běžným jízdním pruhem vlevo neprošla.
Autor: PID
Totéž místo z druhé strany, v buspruhu řidiči dostávají tipy na nejlepší možný průjezd v době volnějšího průjezdu i v případě kolon.
Autor: PID
Před napojením do Nové Povltavské na konci rampy nejprve dostávají vozidla možnost přejet do minoritního levého odbočení, levý buspruh tu končí...
Autor: PID
... aby přímo v křižovatce dostal autobus možnost napojit se před případnou kolonu z levého pruhu.
Autor: PID
Nová Povltavská před tunelem. Krátký buspruh vznikl v odbočovacím pruhu na Troju.
Autor: PID
Ten posléze končí, ale autobus může dále pokračovat pravým odbočovacím pruhem.
Autor: PID
Těsně před vjezdem do tunelu pak může projet přes posunutou stopčáru a objet tak případnou kolonu při regulaci tunelového komplexu.
Autor: PID
A pak už do tunelu - autobus projede až ke Špejcharu, vyjede z tunelu, zastaví v zastávce Hradčanská v místě stávajících autobusových stání, přičemž využije to nejbližší vstupům do metra. Na Vítězné náměstí projede Svatovítskou opět stávajícím buspruhem po kolejích.
Autor: PID
Konečná na Dejvické
Autor: PID