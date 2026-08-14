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Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...
Palestinské vlajky i odkaz na Macinku. Prague Pride rozzářil Prahu barvami
Průvod Prague Pride prošel v sobotu centrem Prahy. Tisíce lidí vyrazily za přísných bezpečnostních opatření z Václavského náměstí na Štvanici, cestou se na ně čekali odpůrci. Ještě předtím účastníci...
V Orlíku zbývá 3,5 metru vody k vypouštění, pak se začnou vypouštět Slapy
Pokud hladina orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, Povodí Vltavy pozastaví její vyprazdňování a minimální odtok z vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru slapské přehrady....
Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána
Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...
Stovky motorek proburácely noční Prahou. Je to akce světového formátu
Praha již poosmnácté zažila noční jednostopou kochačku s názvem Prague Night Ride. Na hromadnou projížďku do tmy zahalenou českou metropolí vyrazily z Čestlic opět stovky motocyklů.
Masy vody v ulicích Prahy. Město zaskočila velká havárie potrubí
Obrovské masy vody se valily ulicemi v pražské Libni nedaleko Palmovky. Prasklo tam vodovodní potrubí, na místě zasahovali hasiči i policisté. „V tuto chvíli je voda už uzavřená, aby dále neunikala...
Změny v pražské MHD: Nová i rozdělená linka, poprvé projede autobus Blankou
V sobotu poprvé vyjede na svou pravidelnou trasu autobusová linka 145. Zamíří do tunelového komplexu Blanka a výrazně zrychlí cestování MHD mezi Prahou 6 a Prahou 8. Ke stejnému datu se prodlouží...
Samé PETky i mrtvá kachna. Analýza košů v centru Prahy naznačila možná opatření
Čtvrt tuny odpadků vysypala v pátek odpoledne městská část Prahy 1 pod okna magistrátu. Chtěla tím upozornit na problém přetékajících košů, které jsou plné PET lahví, plechovek, zbytků jídla, a...
Ve Dřevčicích hořel traktor i část pole, zasahovaly tři jednotky hasičů
Požár traktoru a části pole zaměstnal v pátek odpoledne ve středočeských Dřevčicích hasiče. Na místě zasahovaly tři jednotky, požár se jim podařilo dostat pod kontrolu během dvaceti minut.
Auto s přívěsem sjelo u Brandýsa ze silnice rovnou do stromu, řidič zemřel
Policie kolem 11:30 přijala oznámení o tragické dopravní nehodě na silnici 101 v u obce Záryby mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem ve středních Čechách. Řidič osobního auta s přívěsem tam narazil do...
Karviná si na soupeře v MOL Cupu musí počkat, Bohemians nastoupí v Zápech
Obhajující Karviná se v druhém kole domácího fotbalového poháru utká s vítězem dohrávky mezi Kozlovicemi a Slavičínem. Bohemians 1905 vstoupí do nového ročníku MOL Cupu v Zápech, třetiligového...
OBRAZEM: Tunelbus očima řidiče. Pojede po tramvajovém pásu i v nových pruzích
Autobus, který jízdou tunelovým komplexem Blanka výrazně zkrátí cestování mezi Prahou 6 a Prahou 8, vyjede poprvé v sobotu. Podívejte se prostřednictvím fotografií a komentáře Ropidu na jeho trasu...
VIDEO: Nové kanály, asfalt i svodidla. To je 43 dní rekonstrukce Kbelské v časosběru
Kbelská ulice v Praze prošla rekonstrukcí a opět po ní jezdí auta bez omezení. Důležitá dopravní tepna se opravovala 43 dní, o dva dny méně, než se při startu plánovalo. Podívejte se na časosběrné...
Nehoda u Prahy krátce uzavřela dálnici D5. Jeden z řidičů nedobrzdil u kolony
Dálnici D5 u Prahy uzavřela v pátek před polednem ve směru na Prahu nehoda osobního auta a kamionu, na místě mělo být podle policie několik lehce zraněných, nakonec ale záchranáři nikoho nemuseli...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Žena nechala ve zverimexu tašku s mrtvými hlodavci. Pak v klidu odjela tramvají
Nechtěný dárek objevila na konci června ve zverimexu její zaměstnankyně. V tašce odložené mezi regály nalezla 21 malých hlodavců, z nichž většina zahynula. Podle kamerových záznamů zvířata do...
To jsou věci, sníh v srpnu? Běžkaři na Karlově mostě propagovali slavný závod
Mně se to snad zdá, to není možné... Turisté, ale i běžní Pražané brzy ráno nechápali, co se to děje na Karlově mostě. Těsně za Malostranskou mosteckou věží na tunách navezeného sněhu vznikla v...