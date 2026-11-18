Ústřední vojenská nemocnice v úterý přijala 11 pacientů. „Jeden těžce zraněný zůstává hospitalizován a deset lehce zraněných osob bylo po ošetření a kontrole výsledku vyšetření propuštěno do domácího ošetřování,“ sdělila mluvčí ÚVN Andrea Štorchová.
Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady skončil podle mluvčí Evy Stolejda Libigerové jeden z těžce zraněných strojvedoucích a deset lidí s lehčími poraněními a Fakultní nemocnice Bulovka přijala devět středně až lehce zraněných. Mluvčí doplnila, že zraněný strojvedoucí zůstává hospitalizovaný.
Sedm zraněných přijala chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dva z nich podle mluvčí Marie Heřmánkové zůstávají hospitalizovaní, dva nemocnice ve středu ráno propustila a tři už v úterý po ošetření.
Podle policie bylo mezi zraněnými 16 cizinců. „Byli mezi nimi lidé ze Slovenska, z Ukrajiny, Ruska, Nigérie a Bulharska,“ řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Ministr dopravy ve středu na briefingu v Kutné Hoře řekl, že ohledně zraněných nemá další informace, pouze to, že všichni žijí.
Osobní vlaky se v úterý ráno čelně srazily v nižší rychlosti na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3, jeden vlak jel do Milovic a druhý z Mladé Boleslavi. Policie na síti X informovala, že nehodu prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj může hrozit až osm let vězení.
|
U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky, záchranáři ošetřili i těžce zraněné
Bednárik v úterý řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu. Nové skutečnosti k nehodě podle něj zatím nejsou známy. „Kdo bude nést odpovědnost, si musíme počkat na závěry vyšetřování,“ řekl dnes. Takzvaný generální stop podle něj ale fungoval správně.
Jde o zabezpečovací funkci, která v případě hrozícího nebezpečí umožňuje výpravčímu nebo řídicímu dispečerovi zastavit všechny vlaky v dosahu příslušné základnové radiostanice. „Myslím si, že reakce dispečerů byla bezpochyby excelentní,“ dodal Bednárik.
Drážní inspekce škodu po nehodě zatím vyčíslila na více než 16 milionů korun.
Dráhy evidují žádosti o odškodnění
Na České dráhy se se žádostí o odškodnění zatím obrátilo 13 poškozených cestujících, respektive jejich rodinných příslušníků. Řekl to mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
Při odškodnění postupuje dopravce podle platné legislativy.
„Každý případ je přitom zcela jiný a jedinečný, i když jde zdánlivě o stejný charakter úrazu, a to jak přímo rozsahem zranění, tak například věkem, dobou léčby, následky a mnoha dalšími faktory, které příslušná lékařská autorita při hodnocení úrazu a zpracování podkladů pro vyplacení odškodného posuzuje,“ uvedl Šťáhlavský. Dopravce odškodňuje také majetkovou škodu, například ztrátu či poškození věcí.
|
Srážku vlaků v Praze prověřuje policie jako trestný čin ohrožení z nedbalosti
Předběžný odhad škody na vozidlech CityElefant a RegioFox je 16 milionů korun, řekl Šťáhlavský. Přesnou výši stanoví komisionální prohlídky, které podle mluvčího obvykle trvají několik dní, maximálně několik týdnů.
Komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici, o jejímž mimořádném konání informoval v úterý ministr dopravy Ivan Bednárik, se sejde na ministerstvu dopravy v pátek ráno. Cílem je vyhodnotit nehodu a přijmout případná opatření, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.