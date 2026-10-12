Jak podle vás mohlo k nehodě dojít?
Měnila se zde vozovka, takže se mohla zvýšit. Při takovýchto rekonstrukcích by měla být revize včetně dopravních značek. Opravy a případné změny by také měly být zanesené do digitálních navigací, protože řidiči mají přesně naplánovanou trasu. Nemohou vědět, že k nějaké změně došlo.
Byla situace dobře zvládnutá?
Převoz vrtné soupravy není nic neobvyklého a při podobných specifických událostech vyprošťování vozidla a zprůchodnění komunikace může při špatné konstelaci vnějších okolností trvat skutečně v řádu mnoha hodin. Vůbec nepochybuji, že policie i hasiči udělali v dané situaci maximum možného.
Navíc s ohledem na velmi náročnou a stresující situaci, aby opět plně zprůjezdnili frekventovaný dopravní průtah od Jižní spojky k nemocnici v Krči co nejdříve.
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Ukázala se tímto incidentem zranitelnost Prahy v dopravě?
Tato nehoda, stejně jako jakákoliv jiná nepředvídatelná událost, která povede k úplné uzavírce nebo výraznému snížení průjezdu na silně dopravně vytíženém místě hlavní uliční sítě Prahy, vždy zákonitě ukážou na její zranitelnost.
Především proto, že v současnosti se po většinu dne hlavní uliční síť nachází na svých kapacitních možnostech nebo se tomu stavu velmi blíží. Cestou ke snížení zranitelnosti, aby metropole bez větší újmy zvládla podobné mimořádné dopravní události, jejichž vzniku z principu nemůžeme nikdy úplně zabránit, je navýšení kapacitní rezervy uliční sítě.
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Jakým způsobem?
To lze provést v zásadě dvěma způsoby. Zaprvé výstavbou dalších úseků silniční sítě, v tomto případě Pražského okruhu. A zadruhé snížením objemu motorové dopravy.
Takže v této situaci by stačilo mít dokončený Pražský okruh?
Dokončení okruhu v podobné situaci určitě pomůže. Výhledově se plánuje růst počtu obyvatel v příštích desetiletích až na dva miliony, takže zákonitě dojde k opětovné saturaci i v nově dostavěných silničních úsecích. Pokud Praha nepřijme dostatek účinných opatření na redukci zbytné dopravy.
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Co by měla Praha dělat, aby se dokázala připravit na takto nepředvídatelné události?
Domnívám se, že nejenom z důvodu zlepšení situace při podobných událostech, jakou byla nehoda kamionu v Krči tuto středu, ale i pro zmírnění negativních dopadů klimatické změny v městském prostředí snad už konečně nadešel čas rozšířit způsoby redukce zbytné dopravy.
Tím by mohlo být konečně zpoplatnění vjezdu do centra města. Lze zavést možnost nízkého limitovaného počtu cest za rok do centra města na jednoho řidiče.
První vjezd zdarma, další cesty nad tento počet zpoplatnit, přičemž by cena za vjezd mohla růst s jejich celkovým počtem za rok.
Z výše zmíněných důvodů by Praze také slušelo už konečně zavést nějaké funkční emisní zóny, jako je to řadu let v Německu nebo Nizozemsku. Už je máme v legislativě úspěšně zavedené od roku 2011, ale přesto se dosud po 15 letech žádná v Praze nezavedla. Velmi by to pomohlo hlavně v letních měsících zkvalitnit ovzduší a zatraktivnit tak pobyt ve městě.