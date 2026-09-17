Po rekonstrukci se otevřel Ladův památník v jeho rodných Hrusicích

Informoval Středočeský kraj v tiskové zprávě.
„Josef Lada svým dílem zásadně ovlivnil podobu české kultury a jeho tvorba dodnes oslovuje děti i dospělé. Nově zrekonstruovaný památník v Hrusicích proto není jen připomínkou jeho odkazu, ale také živým místem setkávání s českým uměním a tradicí,“ uvedl radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.
Rekonstrukcí prošel objekt, instalovány byly nové rozvody, nové sociální zařízení pro návštěvníky, dispozičně se změnily některé místnosti.
U domu se nachází Ladova zahrada koncipovaná jako les a sad ovocných stromů.
Nová expozice nabízí interaktivní prvky spojené s mechanickou funkcí, tak i moderními audiovizuálními médii.
„Impozantní je imerzní místnost v přízemí, kde Vás pohltí obrázky Josefa Lady střídající se po ročních obdobích nebo se Vám podaří oživit slavný obraz od Josefa Lady Hospodská rvačka,“ míní ředitel Oblastního muzea Praha-východ Vlastislav Janík.
V horním patře Památníku se nachází Ladova knihovna se všemi jeho tituly včetně cizojazyčných vydání. V sousední místnosti rekonstruovali Ladovu pracovnu.
V ní je možné vidět původní Ladovu skříň a další předměty z jeho života. „Na malém stolku je pak telefon, z něhož můžete slyšet Ladův autentický hlas, jak jej zachytila nahrávka Supraphonu v 50. letech. U pracovního stolu běží animace, jak asi kresby Josefa Lady vznikaly,“ popsal Janík.
Galerie památníku se také věnuje Ladovým ilustracím Dobrého vojáka Švejka.