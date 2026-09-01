Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Když se někde objeví „pomeranč“, je to jasný signál, že se na daném místě už brzy svezete běžnou linkou,“ uvedl dopravní podnik na sociálních sítích.
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Trať nad Muzeem je po rekonstrukci hotová, tramvaje se sem vrací podstatně dřív
Zrekonstruovaná trať Škrétovou ulicí propojí opět I. P. Pavlova a Vinohradskou třídu. Tramvaje tudy projedou už tuto sobotu 5. září, s půlročním předstihem, než se původně plánovalo.
Na trati se ještě dolaďují poslední drobnosti, dopravní podnik minulý týden osadil zastávky digitálními panely s ukazatelem čísla tramvají a jízdním řádem.
Předpokládané náklady na obnovení trati činí zhruba 224,7 milionu korun bez DPH.
Linka číslo 11 se tak do Škrétovy vrací z „vyhnanství“ v Korunní ulici a dále do Vinohradské. Linka 13 to zatím bude brát z Vinohradské směrem na I. P. Pavlova a Zvonařku.
Mazací vůz si během testování „odskočil“ projet také část nově budované trati vedoucí mezi oběma budovami Národního muzea.
„Překutálel se na magistrálu a stal se první tramvají mezi muzei po 46 letech,“ doprovodil svůj komentář Ropid. „Dál už to nejde. Zatím...“, uzavřel.
Tramvaje by se na Václavské náměstí měly vrátit v červnu příštího roku. Dosud poslední tudy v pravidelném provozu projela v prosinci 1980, důvodem byla výstavba trasy metra A a její prodloužení.