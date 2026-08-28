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Plzeňská je po rekonstrukci hotová, veškerá omezení se po měsících práce ruší

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  13:01
Rozsáhlá rekonstrukce Plzeňské ulice končí. Během pátečního večera začne Technická správa komunikací s odstraňováním dopravního značení a nejpozději se sobotním ranním výjezdem autobusů bude provoz bez omezení obnoven.

Druhá etapa této zásadní investiční akce v Praze 5 v úseku Mozartova – Pod Kotlářkou zahrnovala od února kompletní obnovu dožilých inženýrských sítí pod vozovkou a následnou souvislou údržbu komunikace směrem z centra.

Díky sloučení prací tří klíčových městských investorů do jednoho společného harmonogramu se podařilo výrazně zkrátit dobu dopravních uzavírek a předejít budoucím haváriím.

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„Koordinace investic je klíčem k tomu, abychom Pražany zbytečně, pokud je to technicky možné, nezatěžovali opakovanými uzavírkami na stejných místech. Na Plzeňské spojily síly hned tři městské společnosti: TSK, PVS a PPD, což nám umožnilo vyřešit havarijní stav sítí i nový povrch najednou. Díky nasazení všech týmů můžeme řidičům i cestujícím v MHD otevřít ulici ještě před začátkem nového školního roku a v plném rozsahu už v sobotu ráno,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

V opravovaném úseku byl položený nový asfalt, došlo k vyrovnání obrub a rekonstrukci uličních vpustí, které zajistí spolehlivý odvod vody z komunikace. Obnoveno bylo i dopravní značení.

Zprovoznění komunikace:

  • Pátek 28. srpna (od cca 21:00): Zahájení postupného odstraňování dočasného dopravněinženýrského opatření (DIO) a demontáž přechodného značení.
  • Noc z pátku 28. na sobotu 29. srpna: Dokončovací práce na úpravě vodorovného i svislého značení a úklid komunikace.
  • Sobota 29. srpna (do 4:30): Plné zprovoznění Plzeňské ulice pro individuální automobilovou dopravu a plynulý návrat autobusových linek MHD do svých stálých tras před ranním výjezdem. V průběhu soboty proběhne přenastavení dotčených světelných signalizačních zařízení.

Zdroj: TSK

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Rekonstrukce Plzeňské ulice v Praze 5 je hotová. (28. srpna 2026)
Rekonstrukce Plzeňské ulice v Praze 5 je hotová. (28. srpna 2026)
Rekonstrukce Plzeňské ulice v Praze 5 je hotová. (28. srpna 2026)
Rekonstrukce Plzeňské ulice v Praze 5 je hotová. (28. srpna 2026)
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