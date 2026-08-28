Plzeňská je po rekonstrukci hotová, veškerá omezení se po měsících práce ruší

Druhá etapa této zásadní investiční akce v Praze 5 v úseku Mozartova – Pod Kotlářkou zahrnovala od února kompletní obnovu dožilých inženýrských sítí pod vozovkou a následnou souvislou údržbu komunikace směrem z centra.
Díky sloučení prací tří klíčových městských investorů do jednoho společného harmonogramu se podařilo výrazně zkrátit dobu dopravních uzavírek a předejít budoucím haváriím.
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„Koordinace investic je klíčem k tomu, abychom Pražany zbytečně, pokud je to technicky možné, nezatěžovali opakovanými uzavírkami na stejných místech. Na Plzeňské spojily síly hned tři městské společnosti: TSK, PVS a PPD, což nám umožnilo vyřešit havarijní stav sítí i nový povrch najednou. Díky nasazení všech týmů můžeme řidičům i cestujícím v MHD otevřít ulici ještě před začátkem nového školního roku a v plném rozsahu už v sobotu ráno,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
V opravovaném úseku byl položený nový asfalt, došlo k vyrovnání obrub a rekonstrukci uličních vpustí, které zajistí spolehlivý odvod vody z komunikace. Obnoveno bylo i dopravní značení.
Zprovoznění komunikace:
Zdroj: TSK
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