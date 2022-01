Heliport má plout na Vltavě do konce roku. Mimo zásah bude molem pro lidi

V současné době záchranářské vrtulníky za asistence městské policie přistávají v Zítkových sadech u Palackého náměstí, což ale dlouhodobě není praktické. Konají se tam jiné akce, jako třeba trhy, a je složité plochu vyklízet pro bezpečný zásah.

Proto se už delší dobu mluví o vybudování dočasného heliportu na Vltavě. Pražští radní nyní projednali záměr výstavby, která by se měla v ideálním případě realizovat do konce letošního roku. Postará se o ni městská firma Trade centre Praha (TCP).

22. prosince 2017

Heliport na pontonu má být na řece po dobu několika let, než se podaří vybudovat novou přistávací plochu na dosud neexistující budově ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) na Karlově náměstí.

„Jednalo by se zejména o rychlou pomoc dětským pacientům, kteří potřebují být umístěni buď do Ústavu péče o matku a dítě v Podolí, nebo do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí,“ vysvětlil v tiskové zprávě účel heliportu radní pro majetek Jan Chabr.

Právě VFN by plochu měla provozovat. „Nejdéle do deseti let ale počítáme s výstavbou vlastního heliportu v hlavním areálu nemocnice na střeše nového pavilonu,“ prohlásil ředitel nemocnice David Feltl.

Zásahová plocha i pro hromadná neštěstí

Sanitka s pacientem by podle něj dojela z heliportu do VFN asi za tři minuty. Přistávací místo by navíc mohly kromě podolské porodnice využívat i další složky záchranného systému například v případě hromadných neštěstí.

Radní připouštějí, že heliport ovlivní rekreační provoz na vltavských náplavkách. Věří však, že to veřejnost akceptuje, když jde o záchranu životů. Navíc má být plocha v místech, kam nechodí tolik lidí jako v případě dalších úseků podél Vltavy směrem do historického centra.

Modře Zítkovy sady, kde vrtulníky přistávají v případě nutnosti nyní. Červená značí místo, kde by mohl být v budoucnu nový heliport.

Soukromé nebo jiné komerční helikoptéry tam nebudou smět létat.

Naopak podle agentury ČTK by na plochu na hladině řeky mohla vstupovat veřejnost v době, kdy se nebude očekávat přistání vrtulníku. Podle dřívějšího vyjádření vedení města by v případě ohlášení příletu městská policie prostor vyklidila a po odletu vrtulníku zase pustila lidi zpět na ponton.

„Prověřovalo se několik jiných variant a aktuálně není možné tuto plochu umístit nikde jinde. Do budoucna by poblíž mohly také vzniknout i plovoucí lázně podle návrhu, který už získal prestižní ocenění ze zahraničí,“ řekl primátor Zdeněk Hřib.

Náklady na vybudování dočasného heliportu na Vltavě se odhadují na deset milionů korun.