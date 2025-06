Kuchařkám ve školách zaplatí město. Pro Prahu se toho ale zase tolik nemění

Změnu na konci května odhlasovala Poslanecká sněmovna. Senát jí však novelu, která by mohla začít platit od ledna příštího roku, vrátil. Vadí mu například zrušení známkování v první a druhé třídě. Na převodu financování ze státu na kraje se ale poslanci a senátoři shodli.

Pro hlavní město se podle jejích radních tolik nezmění. „Praha už předtím dofinancovávala pedagogické a nepedagogické pracovníky,“ řekl radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Proti převodu se naopak vymezila Asociace krajů České republiky (AKČR) a žádá v otevřeném dopise jeho zastavení.

„Plánované změny považujeme za nepřipravené. Nejsou adekvátně komunikovány s nepedagogickými pracovníky, ani s kraji a obcemi, které nově mají financování zajišťovat. Chybí rovněž analýza dlouhodobých dopadů na regiony a standardní připomínkové řízení,“ vypočítal předseda AKČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Peníze půjdou z daní

„Převod financování nepedagogické práce na zřizovatele škol přinese zřizovatelům větší flexibilitu v rozhodování, jakým způsobem pedagogickou práci zorganizují, budou mít větší možnost přizpůsobit rozpočet svým potřebám a prioritám. Místní samosprávy lépe znají konkrétní potřeby škol ve svém regionu,“ odůvodňuje změnu mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.

Peníze na platy nepedagogických pracovníků mají samosprávy získat z rozpočtového určení daní (RUD). To znamená z peněz, které vybere na daních stát a následně je přerozdělí krajům. Výše částky závisí na počtu žáků.

„Konečná výše peněžních prostředků však bude určena výší sdílených daní v průběhu roku 2026,“ uvedla Lucká Loosová. Na stránkách ministerstva je k dispozici orientační výpočet. Praha by podle něj příští rok měla dostat 5,4 miliardy. Radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) uvedl, že městu částky od státu na pokrytí nákladů nestačily už loni.

Změny ve školství Novela školského zákona počítá se sloučením menších mateřských a základních škol, které se nacházejí v jedné obci a za poslední tři roky jejich kapacita nepřesáhla 180 žáků. Senát novelu zatím však neschválil.

Prahy by se slučování netýkalo.

V plánu je změna školní části maturit. Na základě rozhodnutí ředitele školy by je nahradila komplexní profilová práce.

Žáci by na ní pracovali poslední rok studia a následně by ji obhajovali před komisí.

Novela by zakotvila možnost distanční výuky na středních a vyšších odborných školách.

Stát bude platit školní psychology a speciální pedagogy na základních školách s více než 180 žáky. Obecně bude platit, že čím více žáků bude ve škole, tím větší úvazek dostanou.

„Už v roce 2024 jsme na ně nedostali peníze v plné výši od zřizovatele. Museli jsme doplácet zhruba půl miliardy proti tomu, co dalo k dispozici ministerstvo školství a tělovýchovy. Tuto miliardu už nedostaneme zpátky. Ona mezitím za letošní rok narostla na 500 milionů. Doplácíme to i za městské části,“ vysvětlil Kovářík. Podle jeho slov bude muset metropole po přenesení financování na kraje přispět „lehce přes miliardu“.

„Bohužel tabulkové platy jsou takové, za které bychom v Praze už nesehnali učitele ani nepedagogy. Dofinancování už probíhalo a nyní bude pokračovat v obdobné míře,“ potvrdil Klecanda finanční podporu radnic jako zřizovatelů mateřských a základních škol.

Rozdělení mezi městské části

Proti změně vystoupil místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO). Vypočítal, že na platy a odvody 453 nepedagogických pracovníků v osmé městské části bude příští rok potřeba 254 milionů korun.

„Prostě takto velká změna potřebuje čas na přípravu a ten jsme nedostali,“ shoduje se Nepil se zlínským hejtmanem Holišem.

„My jako městská část v tuto chvíli nevíme, kolik dostaneme peněz. Částku ze zvýšeného podílu RUD bude rozdělovat hlavní město. Nevíme, jestli peníze budou stačit pro všechny radnice a jakým klíčem přesně se rozdělí. Určitě to chceme řešit na příštím zastupitelstvu, ale kdy se reálně dozvíme konkrétní částku? Tipnul bych, že někdy na podzim, ne-li zkraje zimy,“ kritizoval Nepil.

Klecanda ujistil, že peníze přerozdělují lidé, kteří znají poměry ve školách. Systém podle něj funguje. „Je to mix počtu žáků a budov i počtu integrovaných žáků (těch s poruchami učení – pozn. red.). Je to o tom, že se nedá dívat jen na počet žáků a tříd. Roli hraje i to, zda školy vaří samy, nebo stravu dováží,“ přiblížil Klecanda kritéria dělení peněz mezi jednotlivé městské části.

„Naším největším problémem je, kromě toho, že peněz je míň, než by mělo být, že se zvyšují povinnosti. A všechny kompetence si nechává ministerstvo školství. Což výrazně ztěžuje fungování v oblasti nepedagogů, protože je nesmírně těžké získat zaměstnance například do kuchyně, pokud má dodržovat normy ministerstva školství. Nechtějí být těmi, kteří vaří něco, co pak nikdo nechce jíst,“ uvedl Kovářík.