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Mámy na plastiku nemají. Zákroky pojišťovna hradí jen ze zdravotních či psychických důvodů

Jana Sobíšková
  10:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Více než tři čtvrtiny pražských žen se cítí být ovlivněny sociálními sítěmi a médii ohledně svého vzhledu. Ten řeší nejčastěji po porodu, kdy se jejich těla změní. Současně pociťují také tlak svého okolí na rychlý návrat do formy, což dohromady může vést k frustraci. Zkrášlovacími zákroky si však ženy v Praze pomáhat většinou nehodlají, podle výzkumu hlavně z důvodů finanční náročnosti nebo obav, že by potom vypadaly nepřirozeně.

„Těhotenství a porod často zanechávají změny, které nelze vždy ovlivnit jen cvičením nebo úpravou životního stylu. Typicky jde například o povolenou kůži v oblasti břicha, změny tvaru prsou nebo rozestup břišních svalů,“ popsal plastický chirurg Petr Polák z pražské kliniky Esthé.

Právě ten si udělal průzkum, jak se české ženy stavějí k plastické chirurgii.

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Pražanky většinou odmítavě, neuvažuje o ní ani ji neplánuje téměř 62 procent z nich, ač 65 procent připouští, že estetické zákroky jsou v pořádku, pokud pomáhají lidem cítit se lépe.

„Mezi ženami je nejčastější překážkou finanční náročnost, kterou uvedlo 36 procent respondentek. Třetina žen má zároveň obavu z nepřirozeného výsledku a 17 procent zmiňuje strach z operace nebo narkózy,“ přiblížil lékař.

Trápit se nestačí

Estetické zákroky pro krásu či zlepšení sebevědomí si hradí každý pacient sám: zvětšení či modelace prsou stojí od 65 tisíc korun, plastika břicha od 72 tisíc nebo je k mání soubor zákroků šitý na míru maminkám po porodu pod názvem Mommy Makeover, a to od zhruba 140 tisíc. Modelace nosu začíná na 80 tisících korunách.

„To nejsou zrovna lidové ceny, běžná máma na mateřské si to dovolit nemůže,“ okomentovala Markéta z Prahy 5, která rovněž od porodu není se svým tělem spokojená. „Nemůžu se zbavit vytahaného bříška, docela mě to trápí, hlavně v létě v plavkách,“ přiznala žena.

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Ani trápení a neúčinné cvičení však nestačí, aby jí úpravu problematické partie uhradila pojišťovna.

„Pojišťovna hradí ty druhy plastických operací, které jsou prováděné ze zdravotních důvodů. Tedy takové, které bývají nutné po úrazech či onemocněních,“ vysvětlila Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Operace, které hradí pojišťovna, mají podle ní sloužit ke zlepšení nebo zachování zdravotního stavu nebo zmírnit každodenní potíže. „Jedná se o zákroky se zdravotní indikací, takzvaná rekonstrukční chirurgie, která řeší následky úrazů, popálenin, nádorových onemocnění nebo vrozené vady,“ popsala Plívová.

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I plastickou operaci prsou, konkrétně jejich zmenšení, hradí zdravotní pojišťovny jen ze zdravotních důvodů.

„Jde o případy, kdy pro pacientku představuje velikost jejích prsou prokazatelné zdravotní riziko. Tím se myslí opakované úporné bolesti zad, které jsou fyzioterapií a cvičením nezvladatelné, a to z důvodu přetížení krční a hrudní páteře vlivem nadměrné hmotnosti prsou,“ ozřejmila Plívová.

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Stejně tak pojišťovna uhradí ženě rekonstrukci prsu, které bylo úplně nebo částečně odstraněno kvůli nádoru nebo z důvodu geneticky vysokého rizika onkologického onemocnění.

„Naopak kosmetickou plastickou operaci si vždy platí plně žadatelka. Tedy i estetickou operaci nosu,“ uzavřela Plívová.

Zdarma dětské uši, zuby nebo změna pohlaví

Výjimku mají malé děti, a to s ohledem na jejich psychiku, kterou by mohly pošramotit například odstávající uši.

„V některých případech úhrada závisí na věku pacienta. Kupříkladu modelaci a přitažení odstálého boltce zdravotní pojišťovna hradí pouze u pacientů mladších 10 let a také ortodontické služby do 22 let věku pacienta. Tato zákonná úprava je odůvodněna zejména potenciálními psychickými potížemi a traumatizací dítěte,“ konstatoval Martin Novotný, mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.

Další výjimku tvoří lidé, kteří se necítí ve svém těle „doma“ a přejí si změnit pohlaví.

„Operace změny pohlaví je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v rozsahu a v souladu s platnou legislativou,“ upřesnil Novotný.

„Operace se provádí na základě písemné žádosti pacienta a kladného stanoviska odborné komise ustanovené ministerstvem zdravotnictví, ke které podává žádost o změnu ošetřující lékař pacienta včetně stanoviska lékaře z oboru sexuologie,“ doplnil.

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