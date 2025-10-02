Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty

Autor: ,
  15:38
Za plánování vraždy bývalého manžela potrestal Městský soud v Praze pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu 16 lety vězení. Realitnímu makléři Michalu Ticháčkovi, který podle obžaloby slíbil, že vraždu zprostředkuje a k činu se později přiznal, uložil 12 let vězení a peněžitý trest 300 tisíc korun. Žena obžalobu odmítla a proti rozsudku se na místě odvolala.
Fotogalerie1

Úřednice NKÚ Petra K.čelí obžalobě z přípravy vraždy exmanžela. K zorganizování jeho usmrcení měla navést realitního makléře Michala Ticháčka (v kroužku) | foto: Peter AntalíkiDNES.tv

Sedmapadesátiletá žena tvrdí, že vraždu vymyslel makléř a že ji nutil ke spolupráci výhrůžkami. Soudkyně Tereza Staňková uvedla, že soud nevycházel pouze z Ticháčkova přiznání, ale i z dalších důkazů. Žena podle ní chtěla muže nechat zavraždit kvůli majetkovým sporům, řešila s ním totiž majetkové vypořádání, zejména prodej bytu v pražské Troji.

Staňková ženině tvrzení, že ji Ticháček vydíral, neuvěřila, z žádných důkazů to podle soudkyně nevyplynulo. Odkázala mimo jiné na policejní odposlechy.

Pracovnice NKÚ odmítá, že chystala vraždu exmanžela. Zastrašoval mě násilný makléř, tvrdí

Úřednice, jejíž jméno nelze uvést kvůli pravidlům o ochraně obětí trestných činů, podle obžaloby chtěla nechat zavraždit bývalého manžela kvůli penězům v roce 2023. Ticháčka, který řešil prodej bytu, se podle státního zástupce zeptala, jestli by nemohl vraždu zařídit.

Makléř to přijal a oslovil svého známého, který měl čin spáchat. Muži vraždu naplánovali, pořídili samopal a od ženy dostávali informace o tom, kde její bývalý muž bydlí či pracuje. Pracovnice NKÚ dvojici podle obžaloby vyplatila zálohu 300 tisíc korun.

Poslední muž ale podle žalobců vraždu spáchat nechtěl a nabídku přijal pouze proto, že Ticháčkovi dlužil peníze. Vše po nějaké době nahlásil policii. Jeho případ řešila policie v samostatném řízení.

Chtěla nechat zabít manžela, viní policie pracovnici NKÚ z přípravy nájemné vraždy

Obžalobě v případu čelí ještě Robert Gramiš, který podle vyšetřovatelů prodal realitnímu makléři samopal. Soud ho za nedovolené ozbrojování potrestal 15 měsíci vězení. Gramiš před soudem tvrdil, že žádnou zbraň Ticháčkovi nezajistil. Vypověděl, že netuší, proč to makléř tvrdí. Muž při odůvodnění rozsudku odešel z jednací síně, soud značil mimo jiné za gestapo.

Pracovnice úřadu před soudem v srpnu vypověděla, že s Ticháčkem chtěla vždy pouze projednávat prodej bytu. Makléř se podle ní ale rozhodl, že jejího bývalého muže zabije kvůli jeho dalšímu bytu ve Dvoře Králové nad Labem. Chtěl po ní údajně informace a fotografie, ke spolupráci ji podle ní nutil výhrůžkami. Žena uvedla, že se nemohla obrátit na policii, protože jí makléř tvrdil, že tam má známé a nikdo jí neuvěří. Vinu znovu odmítla i ve čtvrtek v závěrečné řeči.

Soud propustil z vazby úřednici obviněnou z přípravy nájemné vraždy

Ticháček naopak ve své výpovědi řekl, že celý plán vymyslela žena, která také stanovila odměnu pro vraha a poskytovala mu informace o zamýšlené oběti. Makléř uvedl, že mu obžalovaná chtěla za vraždu zaplatit z prodeje druhého bytu.

Ve čtvrtek muž řekl, že činu lituje, poškozenému se prostřednictvím jeho právní zástupkyně omluvil. Před soudem prohlásil vinu, spolupracovat začal podle svých slov ještě před zahájením hlavního líčení. Soud muži však neuvěřil, že chtěl od plánování vraždy sám upustit.

Státní zástupce navrhl ženě v závěrečné řeči 15 let vězení. Ticháčkovi pak jedenáctiletý trest. Pro Gramiše požadoval podmínku. Práva na podání odvolání se vzdal.

4. srpna 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

VIDEO: Neznáte ho? Muž si přivlastnil mobil nalezený v taxi, hledá ho policie

Policie pátrá po zatím neznámém muži, který si koncem srpna přivlastnil telefon nalezený na zadním sedadle vozidla taxi služby. Zapomněla ho tam žena, která krádež později ohlásila. Ve snaze...

2. října 2025  16:01

Pražským řidičům chybí ohleduplnost a lidská slušnost, říká majitel autoškoly

Premium

Autoškoly se ve výuce nově zaměřují na chování k cyklistům. Od 21. září přibylo k nynějším 1 100 testovým úlohám pro zájemce o řidičský průkaz 24 nových videootázek. „Cyklisté a automobilisté jsou za...

2. října 2025

Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty

Za plánování vraždy bývalého manžela potrestal Městský soud v Praze pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu 16 lety vězení. Realitnímu makléři Michalu Ticháčkovi, který podle obžaloby slíbil, že...

2. října 2025  15:38

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:18

Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v...

2. října 2025  12:11

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Statenice čeká velký rozvoj. O jeho podobě budou obyvatelé hlasovat v referendu

Občané Statenic u Prahy se v referendu konaném zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny vyjádří ke spolupráci s italským developerem Manghi Group. Odpovídat budou na otázky týkající se zajištění...

2. října 2025  11:44

Požár kuchyně na Kačerově. Seniorka se nadýchala zplodin, je v nemocnici

Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na pražském Kačerově. Plameny uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Před příjezdem jednotek lidé dům...

2. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:17

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Velký debut a hned trofej. Nový kouč USK: Byl jsem nervózní, až to bylo nepříjemné

Nahradit legendární Natálii Hejkovou, která navíc ve své poslední sezoně slavila triumf v Eurolize? Přetěžký úkol, ale Martin Bašta první důležitý krok zvládl. Basketbalistky USK Praha pod jeho...

2. října 2025  9:10

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

2. října 2025  8:19,  aktualizováno  9:02

Na opravě D10 pracují silničáři i v noci, aby snížili dopad na plynulost dopravy

Na opravě 3,5kilometrového úseku dálnice D10 a navazující 400metrové části Pražského okruhu pracují silničáři i za tmy. Cílem nočních směn je dodržet harmonogram a co nejméně negativně ovlivnit...

2. října 2025  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.