Ministerstvo zamítlo námitku pivovaru, zákaz pivních kol bude příští rok

Námitku podala firma Gwern, která provozuje pivovar a dodává některým kolům pivo.

„Námitka na podjatost byla zamítnuta, ale ještě byl podán podnět, jestli to má řešit náš silniční správní úřad, nebo silniční správní úřad městských částí,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).



Magistrát nyní ještě čeká na rozhodnutí ministerstva vnitra ohledně toho, jaký úřad by měl o opatření rozhodnout.



Silniční úřady nespadají pod samosprávy a jejich rozhodování má být nezávislé na politicích.

V případě, že by ministerstvo kompetenci určilo magistrátu, stačilo by jedno rozhodnutí. V opačném případě by opatření musely schválit úřady všech městských částí, kterých se má zákaz týkat.

Původně magistrát uvedl, že by zákaz měl začít platit od srpna, zatím nicméně není jasné, kdy úřady opatření skutečně schválí. I v případě schválení bude podle Scheinherra nutné vysoutěžit a umístit dopravní značení.

Cílem podle náměstka je, aby kola nemohla vyjet do centra města v příští letní sezoně.

Dodal, že se město nyní zaměřilo na kontroly podle stávajících norem, například té o konzumaci alkoholu na veřejnosti.