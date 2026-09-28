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Voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná. Ranní vzorek z Máslovic nevyhověl

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  19:13
V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v...

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026) | foto: Facebook obce Husinec-Řež

Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026)
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Voda v oblasti Odolena Voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena Voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27,7 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů. Omezení v oblasti Odolena Voda se týká 12 obcí se zhruba 15.000 obyvateli. Vyplývá to z výsledků, které Středočeské vodárny zveřejnily v 17:25.

Dva pozdější vzorky z Máslovic už limit splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Naopak v Zahájí, místní části Chorušic s několika desítkami obyvatel, opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a voda je tam pitná.

Voda v Odoleně Vodě zůstává nepitná. Poslední rozbory už limit splnily

„Problém se objevil na distribuční síti, kde se objevilo zůstatkové olovo,“ řekla mluvčí vodáren Andrea Rabasová. Síť je podle vodáren nyní zásobována výhradně ze zdrojů nekontaminovaných olovem a klíčové akumulační objekty jsou naplněné nezávadnou pitnou vodou.

Vodárny proto začaly distribuční síť proplachovat a část vody odpouštějí. Přednostně začaly v Máslovicích. Celou síť podle nich není možné proplachovat najednou, aby se nepřerušily dodávky vody.

Nadlimitní koncentrace olova se ve vodě z vodojemu Odolena Voda objevily minulý týden, od čtvrtka tam není možné používat vodu k pití a vaření. Vodárny v pondělí označily první fázi opatření za úspěšně dokončenou. Další etapa se podle nich zaměří na odstranění olova z distribuční sítě. Opatření budou v zasažené oblasti platit i v úterý a vodárny budou ve stejném režimu pokračovat také v kontrolách kvality vody, řekla Rabasová.

Voda v Odoleně Vodě už není pitná. Je v ní víc olova, než dovolují limity

Náhradní zásobování pitnou vodou v dotčených obcích pokračuje. Vodárny v pondělí zvýšily počet přistavených cisteren v zasažené oblasti o čtyři na 39. Aktuální rozmístění cisteren zveřejňují vodárny v mapě. „Jsme připraveni, pokud by byl opravdu nedostatek, nebo by to obce vyhodnotily tak, že je potřeba doplnit, jsme připraveni a můžeme využít ještě další,“ řekla Rabasová.

V neděli vyhovělo limitu všech 33 zveřejněných výsledků rozborů z kontrolních míst vodovodní soustavy. Nejvyšší hodnota byla 7,1 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů. V horním vodojemu v Odoleně Vodě výsledky dosáhly nejvýše 1,4 mikrogramu.

V sobotu přitom ranní vzorek z horního vodojemu v Odoleně Vodě obsahoval 41,1 mikrogramu olova na litr. Vodárny poté odstavily jednu komoru vodojemu a začaly ji čistit. Dva následující sobotní odběry na stejném místě už limit splnily.

Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, 14 z nich odstavily. Ve čtyřech vrtech koncentrace překročila 100 mikrogramů olova na litr. Výpadek nahrazují vodou z vedlejšího prameniště.

Jak by Česko žilo bez vody? Začne to zákazem bazénů, skončí vodou na příděl

Vodárny v pátek oznámily, že kvůli kontaminaci podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí. Jedním z možných zdrojů je podle nich nedaleká bývalá skládka Kasova Rokle. Příčina kontaminace zatím potvrzená není. Podle pondělních informací vodáren situaci vyšetřuje policie ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a vodoprávním úřadem v Mělníku.

Podle hygieniků limit olova v pitné vodě zohledňuje chronické, nikoliv akutní působení. Při náhodném napití nebo krátkodobé konzumaci vody s koncentrací olova kolem 30 mikrogramů na litr či nižší proto neočekávají negativní dopad na zdraví.

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Voda v oblasti Odolena Voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena Voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27,7...

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