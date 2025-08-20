Kohoutkovou vodu v Praze nepije jen každý desátý, překvapilo průzkumníky

Kvalita pitné vody patří v Česku mezi jednu z nejvyšších v celé Evropě. Její kvalita je systematicky kontrolována v průběhu celého procesu výroby a distribuce pitné vody až po kohoutek u spotřebitele. Na místě proto nejsou žádné obavy z pití takzvané „kohoutkové“.
„Pitná voda je v celé Praze nezávadná, zcela vyhovuje českým i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. Kvalita vody podléhá dennodenní kontrole v akreditovaných laboratořích a supervizi provádí hygienická stanice hlavního města Prahy. Nové analytické metody při kontrole kvality vody pomáhají garantovat vysokou kvalitu pitné vody v Praze,“ říká Marcela Dvořáková, ředitelka komunikace Pražských vodovodů a kanalizací. Kohoutková voda není zároveň nikde skladovaná, což zaručuje její čerstvost.
|
V Česku stále vládne vodní blahobyt. Vodu z kohoutku pije 66 procent lidí
Kvalitu české kohoutkové si většina lidí uvědomí, až když vycestuje do zahraničí. Jen v málokteré zemi je tak dobrá voda z vodovodu jako u nás. Na srovnatelné úrovni jsme s Rakouskem, Belgií, Slovenskem, Finskem či Lucemburskem. Lepší vodu mají podle odborníků jen ve Švédsku nebo na Maltě.
Z průzkumu vyplývá, že 81 procent lidí kohoutkovou vodu nijak nefiltruje, a to může být nepřímým důkazem vysoké důvěry v kvalitu vody, která teče z pražských kohoutků. Vědomí, že není třeba kupovat další zařízení, se promítá i do každodenního chování – kohoutková voda je dostupná, levná a ekologická.
V domácnostech si voda z kohoutku našla své pevné místo. Horší je to ale v kavárnách a restauracích. Pouze 12 procent respondentů uvedlo, že jim podnik vodu z kohoutku automaticky nabídne zdarma. Naopak téměř polovina (46 procent) má zkušenost, že ji buď dostane jen na vyžádání, nebo vůbec.
|
Brňané pijí vodu z více než stoletých trubek. Je v pořádku, tvrdí vodárny
Pokud jde o ochotu platit za vodu, jsou Češi poměrně rozpolcení. Více než polovina lidí (54 procent) se domnívá, že kohoutková voda v podnicích by měla být zdarma. Dalších 41 procent by za ni bylo ochotno zaplatit, ale pouze v rámci určitého limitu. Pouze 5 procent uvedlo, že by zaplatili bez ohledu na cenu.
Prahu zásobují tři úpravny vody
Většina pitné vody pochází z úpravny vody Želivka, která upravuje vodu z údolní nádrže Švihov. Dále z úpravny vody Podolí, která podobně jako Želivka byla doplněna v technologii o filtraci přes granulované aktivní uhlí. Díky tomu se z vody odstraní i zbytky tzv. mikropolutantů, tedy zbytky léčiv a pesticidů.
Takto upravená voda splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou po celý rok. Třetí úpravnou je vodárna Káraný, která dodává vodu, která má charakter podzemní vody. Do Prahy bylo v roce 2024 dodáno přes 96 milionů kubických metrů vody.
|
Hydropolis na Vinohradech se začíná rýsovat, nabídne expozice i gejzíry
Průzkum realizovaly Pražské vodovody a kanalizace prostřednictví Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1050 respondentů ve věku od 18 do 65 let v červenci 2025.