Láznička odmítá, že by vraždil obzvlášť surovým způsobem. Podle jeho verze se mu „zatmělo“ poté, co na něj žena při placení zvýšila hlas. Soud mu dal za pravdu pouze v tom, že se nepodařilo prokázat, že by vraždil kvůli penězům.

„Nelze přehlížet mimořádnou míru intenzity násilí. (...) Je skutečně zarážející, že obžalovaný ventiloval stres tímto způsobem. Proto na to reagujeme osmnácti lety odnětí svobody,“ konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Miroslav Rákosník. Státní zástupkyně navrhovala trest o rok mírnější.

Žena, která bydlela v pražské Písnici, přišla o život loni 8. listopadu. Láznička do ní strčil, až upadla na zem, poté ji zaklekl a dusil rukama přiloženýma na obličej. Když se přestala hýbat, odešel do předsíně pro psí vodítko, omotal ho ženě kolem krku a utahoval ho.

Následně jí ještě několikrát skočil na hrudník a udeřil ji do hlavy kuchyňskou pánví. Snažil se ji také zasáhnout elektrickým proudem z kabelu, který vytrhl z žehličky a zapojil do zásuvky, čímž vyhodil pojistky v celém domě. Právě kvůli řešení tohoto technického problému následně mrtvou ženu objevili její blízcí.

Lázničku policie zadržela několik dní po vraždě. Na jeho montérkách, bundě i pracovní rukavici ztracené poblíž místa činu se našla DNA zavražděné.

„Dodnes si nedokážu vysvětlit, jak jsem to mohl udělat. Svého činu lituju, protože si nedokážu představit ztrátu, kterou jsem způsobil rodině té paní, jejím kamarádkám a okolí. A nedokážu si představit ani ostudu, kterou jsem způsobil své rodině,“ řekl v pondělí soudnímu senátu. Znalci uvedli, že muž má nevyzrálou egocentrickou osobnost.

V minulosti byl už sedmkrát trestaný

Státní zástupkyně Marta Sůrová upozornila na to, že Láznička byl v minulosti sedmkrát trestaný – zejména za majetkovou, ale i za násilnou trestnou činnost. Vraždu spáchal ve zkušební době předchozího odsouzení. Čelí také řadě exekucí.

„Motivem činu pravděpodobně byla banální rozepře, která v obžalovaném vzbudila silný zlobný afekt. Poté ale jednal racionálně,“ konstatovala. Jedinou polehčující okolností bylo podle žalobkyně to, že se muž k činu částečně doznal – tedy uvedl, že ženu usmrtil, i jak to provedl.

Lázničkův obhájce usiloval o to, aby soud klienta potrestal za prostou vraždu. Za tu hrozí deset až 18 let vězení. Advokát odmítal majetkový motiv. Poukazoval na to, že by nedávalo smysl, proč Láznička nezaútočil v jiných navštívených domácnostech, kde se nacházely mnohem hodnotnější věci.

U soudu v pondělí svědčila jednatelka firmy, která Lázničku po jeho předchozím propuštění z vězení zaměstnala. Podle ní byl muž gambler, který k sázení v on-line kasinech zneužíval i pracovní telefon. Bydlel na ubytovně, kterou platil i za družku a její dvě děti. V práci s ním podle ní lidé byli spokojení, protože byl šikovný a nikdy se neprojevoval agresivně.

„Jeho nálada, to, v jakém byl vztahu, ani to, jaký vedl život, ho v žádným případě neomlouvá,“ poznamenal k tomu soudce.

Syn a dcera zavražděné ženy žádali přiznání odškodného v celkové výši tří milionů korun. Trestní soud je s nároky odkázal do občanskoprávního řízení.