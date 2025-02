Pirátům se rozpadají koalice v Praze. ODS si více rozumí s ANO

Koncem loňského roku padla koalice v páté městské části složená z Prahy 5 sobě, uskupení SEN 21 a právě Pirátů. Stačil k tomu jediný přeběhlík – pirátský radní pro majetek a kulturu Štěpán Rattay (nez.). Ten jako důvod mimo jiné uvedl dlouhodobé vnitřní neshody mezi koaličními subjekty i jednotlivci v koalici.

K moci se tak dostalo jádro koalice, která vládla většinu minulého období, složená z ANO, ODS, TOP 09 a STAN. Městskou část prozatím vede neúplná rada a obsazené ještě není ani křeslo starosty, kterého by si měla koalice zvolit na dubnové schůzi zastupitelstva.

„Nechtěli jsme uzavřít jednání tím, že navolíme hned všechny funkce. V tuto chvíli se sice žádná ze stran bývalé koalice nechce na vedení s námi podílet, nicméně jednání mají svou dynamiku, jelikož naše koalice získala v mezičase dalšího zastupitele,“ sděluje místostarosta Prahy 5 pro majetek Lukáš Herold (ODS).

Řeč je o dalším nyní již bývalém členovi zastupitelského klubu Pirátů Jiřím Krátkém. Důvodem přechodu podle něj byla snaha pokračovat v započaté práci, především při přípravě výstavby nových škol. „S kolegy z Pirátské strany jsem neměl nikdy žádný problém,“ zdůrazňuje.

Zastupitelský klub Pirátů v páté městské části tak těmito odchody ztratil třetinu svých členů. Ti navíc nově spojili své působení s lidmi, kteří v minulém volebním období hodili Piráty přes palubu.

To mělo v září 2019 za následek, že současného náměstka pro IT na magistrátu Daniela Mazura nahradila na postu starosty poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Předseda zastupitelského klubu Pirátů Karel Bauer v reakci na to uvedl, že každý má své priority a zbylí členové by už měli v klubu zůstat.

Praha 5 sobě, která převratem přišla o post starosty, je nicméně podle bývalého místostarosty Radka Janouška (Praha 5 sobě) připravená s Piráty v budoucnu dále spolupracovat.

„Dva přeběhlíky od Pirátů vnímáme především jako selhání jednotlivců, kteří nadřadili svůj osobní prospěch zájmům obyvatel Prahy 5 a hodnotám, se kterými kandidovali ve volbách,“ říká Janoušek.

V radě, ale bez většiny

Kvůli změně v Praze 5 jsou Piráti ve vládnoucí koalici v městských částech už jen v Praze 3, kde jako druhý největší klub vládnou s TOP 09, STAN, Prahou 3 sobě a Zelenými. Zbytek koalic vzešlých z komunálních voleb v roce 2022 postupně ztratili.

V Praze 11 Piráti původně vedli radnici spolu s Hnutím pro Prahu 11 a Prahou 11 sobě. Koncem roku 2023 ale zastupitelé odvolali starostku Šárku Zdeňkovou (HPP 11) a následně rezignoval i zbytek členů rady z jejího hnutí.

Začátkem roku 2024 pak stejný osud jako starostku potkal i radního pro majetek Jiřího Dohnala (Piráti). Po roce a půl bez starosty se jím stal šéf magistrátního dopravního výboru Martin Sedeke (ODS), ale většinová koalice už nevznikla.

Tamní rada, kde jsou i dva Piráti včetně Dohnala, tak vládne s podporou opozičního ANO a uskupení TOP 09 – STAN. V Praze 1 Piráti v koalici v podstatě stále zůstávají, ale oficiálně už Piráty nejsou. Tři ze čtyř členů tamního klubu totiž strana už v dubnu roku 2023 vyloučila, protože odmítli odejít z koalice.

Širšímu pirátstvu se totiž nelíbil velký počet uvolněných zastupitelů a spolupráce s buňkou ODS Prahy 1. O setrvání nakonec hlasovalo dokonce celostátní pirátské fórum, které zavelelo k odchodu.

Nyní již bývalí Piráti v čele s místostarostou Prahy 1 Davidem Bodečkem ale dali přednost vedení městské části před stranou. Paradoxně Bodeček dosud zůstává členem pirátského klubu na magistrátu, kde strana vládne se SPOLU a STAN. ANO po boku ODS.

Na zkušenostech z městských částí se také ukazuje, že pokud nejde o magistrát, kde je to politicky neprůchozí, vystačí si ODS s ANO, potažmo s TOP 09 a STAN. „Piráti fungují trochu jinak než tradiční strany, kterým je jejich aktivismus často proti srsti,“ míní politolog Lukáš Jelínek.

Nakonec celostátně znesvářené ODS a ANO společně vládnou z velkých městských části v Praze 1, 2, 4, 5, 8, 12, 14 nebo 15. „Poslední dobou je vidět, že ANO využívá nahlodanou jednotu na magistrátu a zkouší i tam navázat spolupráci,“ podotýká Jelínek.