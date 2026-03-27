Piráty vede do voleb Nislerová. Hřib je desátý, Komrsková kandiduje samostatně

  17:06
Pražští Piráti potvrdili jména prvních 11 kandidátů pro říjnové komunální volby. Vybrala je lídryně a kandidátka na primátorku, ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. V TOP výběru chybí současná radní hlavního města Jana Komrsková. Dle informací iDNES.cz bude kandidovat samostatně.

Kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová hovoří na zasedání celostátního fóra Pirátů v Prachaticích (17. ledna 2026) | foto: ČTK

Dvojkou bude radní Adam Zábranský, na třetím místě je náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Předseda Pirátů a někdejší primátor hlavního města Zdeněk Hřib bude do zastupitelstva kandidovat z desátého místa. Informovalo o tom v pátek pražské sdružení Pirátů.

„Měla jsem možnost sestavit svůj nejužší tým sama. Vybrala jsem tak, abychom Pražanům mohli nabídnout a rychle realizovat konkrétní kroky ve všech oblastech, které je potřeba posunout zase o krok dál. Je v něm odborník na bydlení Adam Zábranský, odborník na dopravu Jaromír Beránek, odbornice na sociální politiku Zuzana Freitas Lopesová nebo ekonom Václav Vislous a další zajímavé tváře,“ uvedla ekonomka Nislerová.

Mimo top kandidáty Pirátů zůstala výrazná tvář strany v Praze Jana Komrsková. Současná náměstkyně primátora pro životní prostředí kandidovala minule jako pirátská dvojka. „Zastávám princip přirozené obměny v nějakém logickém časovém období. Dlouhodobě se ukazuje, že naši voliči mají zájem o nové a neokoukané tváře,“ řekla Nislerová.

„Věřím, že se na projektech, které jsem nastartovala, bude pokračovat,“ reagovala pro Denik.cz Komrsková.

První jedenáctku složila Nislerová podle svých slov ze současných zastupitelů i nových tváří, a to po diskusi s místními sdruženími z městských částí.

Nislerovou zvolilo pražské krajské sdružení jedničkou kandidátky v lednových primárních volbách s tím, že složení čela kandidátní listiny sestaví sama a předloží stranickým kolegům ke schválení. V létě pražští Piráti předloží voličům také svou povolební strategii.

ODS do voleb povede starosta Prahy 9, předseda klubu SPOLU v městském zastupitelstvu a první místopředseda občanských demokratů Tomáš Portlík. Jedničkou hnutí STAN je dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček.

Lídrem Prahy sobě je její předseda a bývalý náměstek primátora Adam Scheinherr a lidovců předseda pražské organizace strany Tomáš Kaplan. Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop, řekl tento týden v rozhovoru s Deníkem.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Nosil u sebe sekeru i nože. Policie varuje před mužem hledaným kvůli vraždě

Hledaný muž podezřelý vraždy ženy v Michli. (27. března 2027)

Policisté varují veřejnost, že muž, po kterém nadále pátrají v souvislosti s nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, může být ozbrojený. V minulosti u sebe nosil nůž či sekeru. Nyní je...

