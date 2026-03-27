Dvojkou bude radní Adam Zábranský, na třetím místě je náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Předseda Pirátů a někdejší primátor hlavního města Zdeněk Hřib bude do zastupitelstva kandidovat z desátého místa. Informovalo o tom v pátek pražské sdružení Pirátů.
„Měla jsem možnost sestavit svůj nejužší tým sama. Vybrala jsem tak, abychom Pražanům mohli nabídnout a rychle realizovat konkrétní kroky ve všech oblastech, které je potřeba posunout zase o krok dál. Je v něm odborník na bydlení Adam Zábranský, odborník na dopravu Jaromír Beránek, odbornice na sociální politiku Zuzana Freitas Lopesová nebo ekonom Václav Vislous a další zajímavé tváře,“ uvedla ekonomka Nislerová.
Mimo top kandidáty Pirátů zůstala výrazná tvář strany v Praze Jana Komrsková. Současná náměstkyně primátora pro životní prostředí kandidovala minule jako pirátská dvojka. „Zastávám princip přirozené obměny v nějakém logickém časovém období. Dlouhodobě se ukazuje, že naši voliči mají zájem o nové a neokoukané tváře,“ řekla Nislerová.
|
„Věřím, že se na projektech, které jsem nastartovala, bude pokračovat,“ reagovala pro Denik.cz Komrsková.
První jedenáctku složila Nislerová podle svých slov ze současných zastupitelů i nových tváří, a to po diskusi s místními sdruženími z městských částí.
Nislerovou zvolilo pražské krajské sdružení jedničkou kandidátky v lednových primárních volbách s tím, že složení čela kandidátní listiny sestaví sama a předloží stranickým kolegům ke schválení. V létě pražští Piráti předloží voličům také svou povolební strategii.
ODS do voleb povede starosta Prahy 9, předseda klubu SPOLU v městském zastupitelstvu a první místopředseda občanských demokratů Tomáš Portlík. Jedničkou hnutí STAN je dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček.
Lídrem Prahy sobě je její předseda a bývalý náměstek primátora Adam Scheinherr a lidovců předseda pražské organizace strany Tomáš Kaplan. Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop, řekl tento týden v rozhovoru s Deníkem.cz premiér Andrej Babiš (ANO).