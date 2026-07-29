U improvizovaného pódia nechyběla ani lídryně pražské kandidátky Pirátů Tereza Nislerová, která se uchází o post primátorky. Zatímco její straničtí kolegové hráli, ona rozdávala kolemjdoucím předvolební materiály a diskutovala s nimi o problémech metropole.
„Komunální volby jsou 9. října a já kandiduji na primátorku. Pirátská kapela mě přišla podpořit. Náměstek pro dopravu Jaromír Beránek hraje na klarinet a Ivan Bartoš na akordeon,“ popsala Nislerová pro iDNES.cz.
Na kytaru zahrál středočeský Pirát Lukáš Kohout. Do vystoupení se zapojily také kandidátky z Prahy 10. „Hrajeme, abychom lidem udělali trochu radost. A aby byla kampaň odlehčená a svěží. Lidé v létě nechtějí chodit na dlouhé politické debaty,“ řekla lídryně.
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Koncert na Andělu nebyl prvním podobným vystoupením v letošní kampani. Piráti hráli už v pondělí na náměstí I. P. Pavlova a v obdobných akcích chtějí pokračovat do konce srpna.
Podle Nislerové hudba pomáhá přilákat pozornost lidí, kteří by si jinak leták při cestě z metra nepřevzali. „Lidé se zastavují, natáčejí si to a já mám prostor si s nimi povídat. Když jen stojíme u metra a rozdáváme letáky, většinou někam spěchají,“ uvedla.
Několik kolemjdoucích s ní podle jejích slov mluvilo například o problémech s bydlením. Jedna ze starších žen jí popsala, že se svým handicapovaným manželem několik měsíců žádá o městský byt a kvůli soukromému nájmu se nachází v nejisté situaci.
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„Koreluje to s hlavním bodem našeho programu. Chceme rozvíjet městský bytový fond. Je přínosné, že se můžu s lidmi bavit o věcech, které je skutečně pálí,“ řekla Nislerová.
Vedle koncertů plánují Piráti také kontaktní kampaň ode dveří ke dveřím. Nislerová už podle svých slov navštívila společně se Zdeňkem Hřibem obyvatele Spořilova.
„Normálně u lidí zazvoníme, představíme se a ptáme se jich, co by chtěli v Praze zlepšit. Mohou si tak například přímo se Zdeňkem Hřibem popovídat o dopravě,“ popsala.
Do kampaně se mají postupně zapojit také poslankyně Olga Richterová, Mikuláš Ferjenčík a pirátští kandidáti na starosty jednotlivých městských částí. Kampaň v Praze přitom už dříve zahájily také další strany jako ANO či ODS.