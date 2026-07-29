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Piráti lákali voliče hudbou, Bartoš hrál na Andělu na akordeon

David Chuchma
  19:25
Kampaň před říjnovými komunálními volbami v Praze? Piráti ve středu vyrazili mezi voliče na pražský Anděl, kde jejich členové uspořádali pouliční koncert. Na akordeon zahrál bývalý předseda strany Ivan Bartoš, klarinetu se ujal náměstek pražského primátora Jaromír Beránek.

U improvizovaného pódia nechyběla ani lídryně pražské kandidátky Pirátů Tereza Nislerová, která se uchází o post primátorky. Zatímco její straničtí kolegové hráli, ona rozdávala kolemjdoucím předvolební materiály a diskutovala s nimi o problémech metropole.

Pirátská kapela během předvolební kampaně na pražském Andělu (29. června 2026)
Pirátská kapela během předvolební kampaně na pražském Andělu (29. června 2026)
Ivan Bartoš během koncertu diskutuje s kolemjdoucími (29. června 2026)
Lídryně pražské kandidátky Pirátů Tereza Nislerová během středeční předvolební kampaně na Andělu (29. června 2026)
38 fotografií

„Komunální volby jsou 9. října a já kandiduji na primátorku. Pirátská kapela mě přišla podpořit. Náměstek pro dopravu Jaromír Beránek hraje na klarinet a Ivan Bartoš na akordeon,“ popsala Nislerová pro iDNES.cz.

Na kytaru zahrál středočeský Pirát Lukáš Kohout. Do vystoupení se zapojily také kandidátky z Prahy 10. „Hrajeme, abychom lidem udělali trochu radost. A aby byla kampaň odlehčená a svěží. Lidé v létě nechtějí chodit na dlouhé politické debaty,“ řekla lídryně.

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Koncert na Andělu nebyl prvním podobným vystoupením v letošní kampani. Piráti hráli už v pondělí na náměstí I. P. Pavlova a v obdobných akcích chtějí pokračovat do konce srpna.

Podle Nislerové hudba pomáhá přilákat pozornost lidí, kteří by si jinak leták při cestě z metra nepřevzali. „Lidé se zastavují, natáčejí si to a já mám prostor si s nimi povídat. Když jen stojíme u metra a rozdáváme letáky, většinou někam spěchají,“ uvedla.

Několik kolemjdoucích s ní podle jejích slov mluvilo například o problémech s bydlením. Jedna ze starších žen jí popsala, že se svým handicapovaným manželem několik měsíců žádá o městský byt a kvůli soukromému nájmu se nachází v nejisté situaci.

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„Koreluje to s hlavním bodem našeho programu. Chceme rozvíjet městský bytový fond. Je přínosné, že se můžu s lidmi bavit o věcech, které je skutečně pálí,“ řekla Nislerová.

Vedle koncertů plánují Piráti také kontaktní kampaň ode dveří ke dveřím. Nislerová už podle svých slov navštívila společně se Zdeňkem Hřibem obyvatele Spořilova.

„Normálně u lidí zazvoníme, představíme se a ptáme se jich, co by chtěli v Praze zlepšit. Mohou si tak například přímo se Zdeňkem Hřibem popovídat o dopravě,“ popsala.

Do kampaně se mají postupně zapojit také poslankyně Olga Richterová, Mikuláš Ferjenčík a pirátští kandidáti na starosty jednotlivých městských částí. Kampaň v Praze přitom už dříve zahájily také další strany jako ANO či ODS.

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