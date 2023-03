Piráti Prahy 1 rozzlobili svoji stranu, přicházejí tak o punc nevinnosti

Následně o smlouvě dokonce vyvolali hlasování celostátního fóra. To se nakonec vyslovilo proti koaliční smlouvě a zrušilo souhlas místního sdružení s jejím zněním.

„Díky celé republice za supervizi a za toto zdravé politické rozhodnutí a Janu Hrubešovi za podnět k přezkumu, který pomáhá držet kurz, když místní zahodí kompas a ztratí orientaci,“ okomentoval rozhodnutí bývalý zastupitel Pirátů v Praze 1 Tomáš Vich.

I přesto se v první městské části pár dní poté ustanovilo nové vedení, a to díky pirátským hlasům. David Bodeček se stal místostarostou pro školství, sport a kulturu a Ivana Antalová je zase radní pro sociální oblast a bezbariérovost.

Jejich volbu podpořil také jejich stranický kolega Martin Ardenu, ale už ne čtvrtá pirátská zastupitelka Nikol Švecová. Ta momentálně není členkou nového zastupitelského klubu, který si bez jejího vědomí ostatní tři členové na podzim založili.

Výzva k nápravě

Minulý týden konečně rozhodčí komise Pirátů vydala v celé kauze verdikt. V něm konstatovala, že dotčení zastupitelé svým jednáním porušili předpisy Pirátské strany, a to hlasováním pro neschválenou koalici, setrváním v takové koalici a založením klubu bez účasti Švecové.

Komise zároveň odmítla tvrzení, že by kauza poškodila dobré jméno strany a že by zastupitelé posazovali své osobní zájmy nad veřejný zájem při řízení městské části. Zastupitele komise vyzvala, aby do třiceti dnů buď vyjednali novou koaliční smlouvu, nebo opustili vedení první městské části.

Pirátské pokuty David Bodeček

místostarosta Prahy 1 pro sport, školství a kulturu

Za to, že vykonával funkci proti vůli celostátního fóra, má zaplatit straně zadostiučinění ve výši 10 tisíc korun. Kromě místostarosty je Bodeček také zastupitel HMP. Ivana Antalová

radní pro sociální věci a bezbariérovost Prahy 1

Stejně jako Bodeček má Antalová zaplatit Pirátské straně 10 tisíc korun. Je také předsedkyní Nadace Pražské děti. Martin Arden

předseda sociální komise Prahy 1

Straně má zaplatit pouze pět tisíc korun, a to proto, že jako jediný uznal porušení pirátských předpisů a vyjádřil nad tím lítost.

Bodeček rozhodnutí komise důrazně zkritizoval. „Jak jsem se obával. Ani ryba, ani rak. Očekával jsem jasné rozhodnutí, které by bylo bez dalších ‚divnopodmínek‘. Jednoduše, že jsme nic neporušili a zůstáváme Piráty, nebo jsme vyloučeni. Stanovení si podmínek nepovažuji za správné,“ píše ve svém vyjádření Bodeček.

„Nedochází k okamžitému řešení, ale jsou předloženy takové podmínky, které z mého pohledu jsou buď těžko realizovatelné, anebo poškozující nás, politické partnery a také vlastní stranu,“ dodává s tím, že zastupitelé budou při nesplnění podmínek vyloučeni ze strany.

Pro Bodečka je nicméně současná koaliční smlouva závazná, dokud nevznikne nová smlouva, kterou posvětí oblastní fórum Pirátů Prahy 1. On sám ale podle svých slov o ničem jednat nebude.

Jak vyplývá ze zápisu ze schůze trojice zastupitelů s pražskou krajskou místopředsedkyní Pirátů Kornélií Gottmannovou, o úpravách koaliční smlouvy v Praze 1 bude jednat předseda pražských Pirátů Ondřej Chrást.

„Jako předseda pražského krajského sdružení Pirátů plánuji aktivně se účastnit jako vyjednavač koaličního vyjednávání v Praze 1, které by mělo vést k úpravě stávající koaliční smlouvy nebo k vyjednání nové,“ potvrzuje.

Starostku Prahy 1 Terezii Radoměřskou (TOP 09) prozatím ještě ohledně jednání nikdo nekontaktoval. Pirátští kolegové ji ale s celou situací obeznámili. S koalicí a jejím fungováním jsou podle ní její členové spokojeni. Pirátské kolegy označila za mimořádně přínosnou součást.

„V koalici máme domluveno, že po půl roce si zhodnotíme, jak se nám společně pracuje. Nemáme problém tato jednání uspíšit,“ sděluje Radoměřská.

Konec nevinnosti

Podle politologa Lukáše Jelínka bude mít celá kauza na Pirátskou stranu dopady, ať to skončí jakkoliv. „Piráti tím ztrácejí jakýsi punc nevinnosti, idealistů a politické strany, která funguje jinak, než fungují tradiční strany, jejichž členové často zažívají konflikt mezi stranickou loajalitou a zájmem zvolených zastupitelů,“ míní Jelínek.

Neshody mezi Piráty v Praze 1 by podle něj mohly odehnat pirátské voliče směrem k Praze 1 sobě, kteří mají podobnou voličskou základnu a jsou v Praze jejich největší konkurencí.

Potřebu přistupovat k celé kauze opatrně si očividně uvědomuje i Pirátská strana. Na schůzce s Gottmanovou totiž bylo dohodnuto, že Bodeček bude své mediální výstupy, včetně těch na sociálních sítích, týkající se kauzy konzultovat s pirátským mediálním týmem.