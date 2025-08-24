Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Policisté přijali oznámení o napadení lidí na lodi po 18:00. Skupinka několika lidí plula na lodi, jeden z nich pak napadl podle dosavadních informací ostatní. „Ti vyskákali do Vltavy,“ uvedla policejní mluvčí. „Tři lehce zraněné jsme převezli do pražských nemocnic,“ doplnil Hylebrant.
Na zásahu, který předcházel zadržení muže s lodí, se podílel policejní vrtulník, hasiči i městská policie. Podle Richterové zatím není z ničeho obviněný a další informace k případu budou v pondělí.
