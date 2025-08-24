Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Muž u Vraného nad Vltavou u Prahy v neděli podle policie napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského Radotína. Tam jej pak policisté zadrželi. Napadení utrpěli lehká poranění, řekli policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant. Na případ upozornil server Novinky.cz.
Policisté přijali oznámení o napadení lidí na lodi po 18:00. Skupinka několika lidí plula na lodi, jeden z nich pak napadl podle dosavadních informací ostatní. „Ti vyskákali do Vltavy,“ uvedla policejní mluvčí. „Tři lehce zraněné jsme převezli do pražských nemocnic,“ doplnil Hylebrant.

Na zásahu, který předcházel zadržení muže s lodí, se podílel policejní vrtulník, hasiči i městská policie. Podle Richterové zatím není z ničeho obviněný a další informace k případu budou v pondělí.

