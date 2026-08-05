Částí Prahy nejezdí tramvaje, nadměrný náklad poškodil vedení

Nadměrný náklad poškodil trakční vedení, provoz je proto od 7:37 zastaven v obou směrech. Mezi Albertovem a Otakarovou je zavedena náhradní autobusová doprava X-24.
Linky 7 a 18 jezdí mezi Albertovem a Otakarovou přes Botanickou zahradu, Karlovo náměstí, I. P. Pavlova a Nuselské schody, přičemž zpoždění na odklonové trase dosahuje přibližně deseti minut.
Linka 24 vede z Karlova náměstí přes I. P. Pavlova a Nuselské schody na Náměstí Bratří Synků, linka 39 pak z Albertova přes Výtoň a Podolskou vodárnu do Dvorců.