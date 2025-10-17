Nový režim, který má urychlovat cestování a zkracovat zpoždění kvůli odbavování nastupujících, funguje od srpna. Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) kvůli novince nabrala desítky revizorů a zvýšila pokuty za jízdu bez jízdenky.
„Dopad je poměrně razantní a pozitivní, zkrácení dojezdových dob v některých exponovaných místech je mezi třemi a pěti minutami a na některých linkách, třeba v oblasti Roztok, až kolem deseti minut. Z velké části to eliminovalo zpoždění autobusů ve špičkách,“ řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).
Obavy z množství cestujících bez jízdenky a výraznějšího poklesu tržeb se podle Boreckého zatím nenaplnily. „Černých pasažérů bylo 5,3 procenta, což je výrazně pod odhady, a výrazně pod odhady jsou i teoretické ztráty na tržbách. Rezerva v systému byla nastavená až na patnáct procent, což by samozřejmě ekonomicky únosné nebylo, ale odhadované ztráty jsou nyní do čtyř procent,“ uvedl Borecký.
Dodal, že tržby za září v absolutních číslech meziročně vzrostly o 1,2 procenta.
Zásadní pro vyhodnocení budou podle Boreckého data za období od října do prosince, kdy si cestující budou obnovovat kupony. Pokud by se trend udržel, teoretické ztráty z černých pasažérů by podle radního byly do 50 milionů korun ročně, což je výrazně pod limitem, který byl nastavovaný na 250 až 300 milionů.
Revizoři v září na všech linkách zkontrolovali 16 460 cestujících, zachytili celkem 876 lidí bez jízdenky. „Černí pasažéři v systému vždy byli, ale protože nebyl rozvinutý systém revizorů, tak jsme je nezachytili,“ míní Borecký. V náboru revizorů podle něj IDSK dál pokračuje, více by se měli zaměřit na vlaky.
„Náš cíl je postupně otevřít všechny linky v kraji, ale nejdřív musíme být schopni je všechny kontrolovat,“ řekl Borecký. Případné rozšiřování režimu podle něj nebude dřív než příští rok o prázdninách.
Nástup všemi dveřmi je od 1. srpna možný na 118 příměstských a regionálních linkách PID. Týká se hlavně spojů z Prahy do okolních obcí, které mají více zastávek v hlavním městě. Do srpna mohli cestující nastupovat jen předními dveřmi.