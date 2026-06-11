Poslední z dodávky nových strojů dorazil do vozovny v Rakovníku. Celkem jich na pražské a středočeské koleje zamířilo 38, nejvíc ze všech krajů v Česku.
Pro některé tratě znamenají nové RegioFoxy skutečně generační výměnu, komentuje PID aktuální počin. Například z Prahy přes Neratovice do Všetat a Mělníka (resp. Mladé Boleslavi) nahradily klasické Hydry řady 854.
|
27. března 2026
Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Přestože chápeme nostalgii drážních lidí a sami s ní souzníme, pro pravidelné dojíždějící se jedná o kýžený skok do jiného světa. Rázem jedou klimatizovanou a nízkopodlažní jednotkou s pohodlným sezením, Wi-Fi, novým informačním systémem, možností dobíjet elektroniku, moderní toaletou,“ uvádí Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) v příspěvku na sociálních sítích.
„A nechybí ani první třída. Výhodou je navíc snadné spřahování jednotek, což během dne umožňuje pružněji reagovat na skutečnou poptávku. No a ta dynamika jízdy, ta je přece jen taky úplně jinde.“
Zkušební provoz jednotek RegioFox začal na území Prahy a Středočeského kraje 15. srpna 2023 (z Rakovníka do Berouna a z Berouna do Prahy). V dalších letech dodávka pokračovala.
„Jezdí hlavně z Prahy do Mělníka a Berouna přes Rudnou, na Posázavském pacifiku a z Berouna do Rakovníka. V rámci PID ujedou denně víc než 10 tisíc kilometrů,“ řekl Jiří Ješeta z představenstva Českých drah.
RegioFox v depech
* sem dorazí posledních 7 objednaných vozů
Jak připomněl pražský náměstek pro dopravu Jaromír Beránek, díky novým vozům se výrazně zlepšil komfort cestujících na linkách S3, S8 a S88.
ROPID také připomíná, že se chystá další modernizace železnice v hlavním městě i jeho okolí. Záležet bude také na rozvoji infrastruktury.
Pořizovat nová dieselová vozidla už téměř není možné. „A navíc to nejen z ekologického hlediska prakticky nedává smysl. Pro tratě s menším počtem cestujících tedy ještě očekáváme další sice starší, ale modernizované Stadlery RS1 (řada 841.3) se všemi vymoženostmi současného cestování po dráze.“
České dráhy „lišek“, jak se vozům RegioFox říká, převezmou celkem 106, což představuje 212 vozů. Od polské firmy Pesa zbývá dodat sedm vozů do depa v Hradci Králové.