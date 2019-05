S pražskou jízdenkou až do Příbrami. Lidé se bojí přeplněného Smíchova

Další etapa integrace veřejné dopravy ve středních Čechách začne 29. června. Bude zahrnovat všechny autobusové linky z Prahy přes Dobříš do Příbrami, mezi Hořovicemi a Příbramí i nové regionální linky z Příbrami do okolních obcí. Už od loňska jsou do Pražské inregrované dopravy (PID) zapojeny vlaky mezi Prahou a Příbramí.

„Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak ještě více rozšíří a zcela, nebo částečně zde nahradí stávající linky Středočeské integrované dopravy,“ informoval mluvčí PID Filip Drápal.

Mezi Prahou a Příbramí pojedou autobusy nově i po půlnoci. „Poslední spoj z hlavního města, kde bude zastávka všech autobusů přesunuta do terminálu Smíchovské nádraží, vyjede až po ukončení provozu metra,“ sdělil mluvčí.

Pravděpodobně od srpna budou cestující mezi oběma městy nově vozit i velkokapacitní autobusy. Navíc pojedou častěji. Páteřní linka číslo 395 bude mít mezi Prahou, Dobříší a Příbramí interval každých 15 minut v ranní špičce, 20 minut po zbytek dne a večer a o víkendech půl hodiny.

Expresní linka 393 mezi Prahou a Příbramí 10 až 15 minut, při prázdninovém omezení 15 až 20 minut.

„Courák“ číslo 392 bude jezdit mezi Prahou a autobusovým nádražím v Příbrami i přes malé obce. Zastávky bude mít v Bukové, Pičíně, Suchodole nebo Občově.

Stávající linka z Prahy do Dobříše číslo 317 se prodlouží přes Obořiště, Dlouhou Lhotu a Dubenec až do Příbrami. Cesta z konečné na konečnou potrvá 98 minut, v Dobříši ale bude možný přestup na rychlíkové spoje.

Integrace autobusové dopravy

Velkou změnou bude i přesun výchozí a konečné zastávky v Praze z terminálu Na Knížecí, který v budoucnu zanikne, na Smíchovské nádraží. To sice nabízí návaznou dopravu do více směrů, cestující z Příbramska se navíc vyhnou častým kolonám v Dobříšské ulici, na druhou stranu až první dny po přesunu ukážou, jak terminál u nádraží zátěž zvládne.

Ropid už nyní mírní kritiku a obavy desítek lidí, podle nichž se další autobusy a stovky cestujících nemusejí do terminálu vejít.

„Není nafukovací. Už tak tam trávíme přestávku stylem, že čekáme, až se uvolní místo, kde odstavíme autobus,“ zapojil se do diskuse na Facebooku uživatel Pája Feltík. K názoru tohoto řidiče MHD se přidali i další.

Rozmístění odjezdových stanovišť v terminálu Smíchovské nádraží po integraci Příbramska

Ropid upozornil, že do obratiště sice přibude vytížená linka 190 do Modřan, ale místo uvolní linky 129 a 241, jejichž zastávka se také přesune, jak ukazuje schéma.

„Celkový počet autobusů, které se budou odstavovat ve špičkách ve vnitřním obratišti, bude přibližně stejný,“ ujišťuje zástupce Ropidu. Pokud by se v nějakých časech přece jen sjíždělo příliš autobusů, lze jejich oběhy upravit.

Podobné obavy mají i někteří cestující: „Ten terminál je přeplněný už teď... Přidat linky na nástupiště, kde jezdí 197, 196, 118? Nedokážu si představit, že tam budou odjíždět ještě další,“ diví se Honza Tyl.

Ropid se neobává problémů ani u Lihovaru, kde občas zdržuje linky MHD příměstský autobus, jehož řidič musí odbavit cestující. „Těch autobusů tam nepřibude tolik, expresní linka na Příbram tam ve směru z centra ani nebude stavět,“ sdělil portálu iDNES.cz mluvčí organizátora dopravy Filip Drápal.

Vyřešit bude potřeba ještě jedno problematické místo: nepraktický kruhový objezd v Dobříši, kudy sotva projedou standardní, dvanáctimetrové autobusy. Ten by měl projít v nejbližší době stavební úpravou za několik set tisíc korun, aby tudy od konce léta mohla jezdit kapacitnější, patnáctimetrová vozidla.

Kruhový objezd v Dobříši bude nutné po dvou letech rozšířit:

