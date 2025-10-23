Zrychlení MHD na dejvickém „kulaťáku“. Autobusy nově jezdí po kolejích

Nejen tramvaje, ale od středy už i autobusy Pražské integrované dopravy projíždějí prostředkem okružní křižovatky na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Nově totiž mohou využívat kolejový tramvajový pás. Úpravou prošly i jízdní pruhy vyhrazené pro autobusy. Změny mají zlepšit plynulost dopravy v oblasti.

Organizátor pražské dopravy ROPID těmito úpravami reaguje na dlouhodobě komplikovanou situaci v širším okolí Vítězného náměstí, zejména v době regulací tunelového komplexu Blanka.

Kromě umožnění průjezdu křižovatkou pro tramvaje došlo i k úpravám v okolních ulicích.

Zastávka pro tramvaje a autobusy na Vítězném náměstí.
Nový jízdní pruh pro autobusy směrem na Vítězné náměstí (22. října 2025).
Autobusy PID mohou nově mohou jezdit po tramvajovém pásu středem křižovatky na Vítězném náměstí (22. října 2025).
Autobusy PID mohou nově mohou jezdit po tramvajovém pásu středem křižovatky na Vítězném náměstí (22. října 2025).
Autobusy PID mohou nově mohou jezdit po tramvajovém pásu středem křižovatky na Vítězném náměstí (22. října 2025).
Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy v ulici Jugoslávských partyzánů se přesunul z pravé strany silnice na levou, aby autobusy mohly těsně před Vítězným náměstím snadněji najet na tramvajový pás.

Auta mohou z kruhového objezdu na Evropskou ulici je nově vyjíždět jen jedním pruhem, jelikož ten levý slouží pro autobusy sjíždějící z tramvajového pásu.

Autobusy přijíždějící na náměstí z ulice Svatovítská již mohou jet po tramvajovém pásu až do zastávky Vítězné náměstí. Nově zastavují i ve směru na Dejvickou.

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

V návaznosti na tyto změny Ropid připravuje prodloužení zastávky ve směru na Prašný most a posunutí přechodu pro chodce. Pak zde budou moct zastavit tramvaj i autobus současně.

Zrychlení 14 autobusových linek

Změny na „kulaťáku“ ovlivní celkem 14 autobusových linek, které přes náměstí denně projíždějí. ROPID si od nich slibuje především výrazné snížení zpoždění a zvýšení pravidelnosti především u linek ze směru Lysolaje, Suchdol, Roztoky, Šárecké údolí a Šolínova.

V Praze a okolí od pátku nastoupíte do autobusů všemi dveřmi, kraj nabírá revizory

„Vítězné náměstí je jedním z nejvytíženějších dopravních uzlů v Praze. Nová preferenční opatření pomohou zrychlit průjezd autobusů a snížit častá zpoždění hlavně u linek ve směru od Suchdola. Hladký průjezd Vítězným náměstím je jednou z podmínek, aby sem v budoucnu mohla vést autobusová linka využívající tunelový komplex Blanka,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

