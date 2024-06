Pro výstup stiskněte tlačítko. Všechny zastávky autobusů v Praze budou na znamení

Z cedulí na zastávkách také postupně zmizí nápis na znamení.

V některých zahraničních i českých městech již všechny zastávky na znamení fungují. „Nejde vlastně o nic převratného, jedná se o dotažení procesu, který trval minimálně 13 let. Když stojíte na zastávce, autobus vám vždy zastaví, a pokud jste na zastávce, zmáčknete tlačítko a autobus vám zastaví a vystupujete. Tlačítko na dveřích i tlačítko stop mají stejnou funkci,“ řekl náměstek ředitele Ropid Martin Šubrt.

V Praze je nyní asi 2 500 autobusových zastávek, z nichž je přibližně 70 procent na znamení. Ve Středočeském kraji je na pět tisíc autobusových zastávek a na znamení jich nyní je přes tři tisíce.

Od roku 2011 nemusí cestující stojící na zastávce dávat znamení, ale řidič má povinnost zastavit. Pokud v zastávce již jeden autobus stojí, ten, který přijede po něm, musí zastavit také. Cestujícím ve voze před výstupem stačí včas stisknout tlačítko znamení k řidiči.

Nový systém podle šéfa autobusů DPP Jana Barchánka pro řidiče a ani cestující neznamená zásadní změnu. „Důležité je, aby cestující stiskl tlačítko včas, pokud možno hned po odjezdu ze zastávky (po které chce vystupovat), aby řidič mohl včas reagovat. Tomu přizpůsobujeme hlášení zastávek,“ uvedl.

Dosud hlášení fungovalo tak, že po dojezdu do zastávky řidič ohlásil její název a ihned název té následující. Podle nového systému název následující ohlásí při odjezdu ze zastávky a zároveň k tomu dočasně pustí hlášení o nutnosti stisknout tlačítko.

Výhodou zastávek na znamení má být zkrácení intervalů nebo větší komfort pro projíždějící cestující. Zastavující a rozjíždějící autobusy by tolik neničily silnice v zastávkách a rovněž by se snížil hluk a množství emisí. Z jízdních řádů by také mohla zmizet řada značek a byly by přehlednější.

Změna bude znamenat i finanční úspory, každé zastavení a rozjetí stojí jednu korunu. Ročně by úspora mohla dosáhnout pěti milionů korun.

Ve Středočeském kraji jsou všechny zastávky na znamení například na Benešovsku, v Kutné Hoře, Čáslavi či ve Slaném. V Česku mají všechny zastávky na znamení například také Jihlava a Třebíč nebo Liberecký kraj.