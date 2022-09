Jsme uhlíkově neutrální, hlásí kutnohorská továrna na tabákové výrobky

Většina domácností i firem řeší ceny energií a jejich spotřebu. Jak jste k tomu přistoupili ve vaší továrně?

Úsporami se zabýváme dlouhodobě, ať u elektřiny či u plynu. Co se týká zemního plynu, my ho musíme používat, protože jeho spalováním vyrábíme páru nezbytnou pro výrobu tradičních cigaret. V zimních měsících, zvlášť za tužší zimy, zemním plynem i přitápíme. V rámci úspor plynu jsme pořídili tepelná čerpadla.

Váš výrobní závod je uhlíkově neutrální. Co to znamená?

Museli jsme projít velkým externím auditem. Patříme mezi první továrny PMIl, které certifikát získaly. Celkem PMI provozuje 38 továren po celém světě, takže český provoz v tomto ohledu patří mezi špičku firmy. Obecně si firma stanovila, že bude chtít do roku 2025 dosáhnout ve všech svých továrnách uhlíkové neutrality.

Uhlíková neutralita se skloňuje horem dolem, ale co to znamená konkrétně pro továrnu?

Jde o redukci emisí skleníkových plynů, které jako výrobce produkujeme. Bere se v potaz nejen provoz továrny, ale také flotila služebních automobilů. Elektrickou energii odebíráme ze sítě. Nedokážeme oddělit, zda do továrny teče proud vyrobený z uhlí, z plynu, atomu, vodní elektrárny či solárních panelů…

Roman Grametbauer Vystudoval Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Metropolitní univerzitu. Od června 2017 pracuje pro společnost Philip Morris International, kde dnes působí na pozici manažera udržitelnosti.

Jak se říká, elektrony na sobě nemají visačku, odkud pocházejí...

Přesně tak. U elektřiny redukujeme emise technickými opatřeními a také je kompenzujeme nákupem certifikátů obnovitelné energie či projekty na vysazování stromů. U zemního plynu jsme opět redukovali spotřebu, a to bylo reflektováno i v rámci certifikátu. Abych byl konkrétní, v Kutné Hoře dosáhla spotřeba energie 4,1 GJ na milion vyrobených cigaret.

Když vyrobíte ročně přes 30 miliard cigaret a téměř 90 procent odchází do zahraničí, tak je to obrovský objem zboží. Jak jste řešili emise u vozového parku?

Přepravci zboží směrem k obchodníkům disponují novými moderními vozidly. Pokud jde o interní logistiku materiálů a výrobků v rámci areálu závodu, o tu se stará náš logistický partner PST CLC. Přesvědčili jsme ho, aby i oni změnili svůj přístup a pořídili si nová vozidla s nižšími emisemi. Snažíme se jít příkladem a uplatňovat „měkkou sílu“ i na naše partnery.

A co se týče vašich vlastních vozů, tam jste přešli na plyn, nebo dáváte přednost elektromobilům?

Máme jasně stanoveno, že musíme mít hybridy, plug-in hybridy nebo elektromobily. Takže od roku 2021 postupně v naší firemní flotile měníme auta na tyto druhy pohonů.

Jak daleko jste se dostali? Kolik máte klasických spalovacích motorů a kolik už nových vozů?

V našem vozovém parku tvoří hybridy a plug-in hybridy 35 % vozů.

A co spotřeba vody? Upravujete výrobní technologie, aby nebyla tak náročná na tuto položku?

Drtivou většinu vody odebíráme z vodovodního řadu, jen malinký podíl čerpáme sami z podzemí. Musíme vzhledem k technologii mít vodu stále stejně kvalitní. Zkoušíme nejrůznější úpravy technologií a strojů, abychom vodou šetřili. Zavedli jsme automatické myčky dílů používaných opakovaně během výroby. Dříve to dělali zaměstnanci manuálně, takže spotřeba vody byla vysoká a zároveň jim to zabíralo moc času. Na začátku roku 2021 jsme nainstalovali dvě automatické myčky. Při testech jejich provozu klesla spotřeba vody o 171 tisíc litrů při 1 450 mycích cyklech. Ročně v továrně proběhne 8 800 mycích cyklů, takže lze uspořit 900 tisíc litrů vody ročně. To představuje zhruba 2,3 procenta z celkové spotřeby vody celého výrobního závodu. Úspory vody realizujeme i třeba postupnou výměnou vodovodních baterií za fotobuňkové.

Máte mezinárodní certifikaci AWS. Jak bylo obtížné ji získat, co auditoři hlídali?

Museli jsme dodat veškeré mapy vstupů vody do výrobního závodu. Zkoumaly se i výstupy, jestli voda odtéká do čističky, zda máme lapače olejových skvrn, jestli jsou k dispozici havarijní plány, jakým způsobem se voda spotřebovává, je-li možné udělat další úspory, je-li možné zachytávat dešťovou vodu a tak dále. Auditoři se zajímali i o naše dodavatele či spolupracující firmy přímo v areálu. Rozebírali, jak hospodaří s vodou firma, která do závodu dodává textilní ručníky a pak je zase pere. Také je zajímala naše spolupráce s dalšími relevantními zainteresovanými stranami. V tuzemsku mají AWS certifikaci dva závody, my v Kutné Hoře a Coca-Cola v pražských Kyjích.

A co zachycování dešťové vody? Také populární téma...

Chystáme se zabudovat do země velkou nádrž o objemu 47 m2. Takto zachycenou dešťovou vodu budeme používat na zalévání zeleně v areálu. Tento projekt si, stejně jako ostatní projekty, financujeme z vlastních peněz.

Kutnohorská továrna sídlí v historicky chráněném areálu a navíc historicky ceněném městě. Je vůbec reálné na střechách závodu zřídit solární elektrárnu?

Máme hotovou studii proveditelnosti na moderní budově továrny, tam je instalace solárů na rozdíl od historické budovy konventu reálná. V rámci areálu jsou ale i další nevyužité plochy s potenciálem. V tuhle chvíli vedeme diskuse s památkáři. Za důležité považujeme to, že plánovanou kapacitu dokážeme i sami plně využít a nebudeme tak zatěžovat síť přetoky.

Zbytky tabákových výrobků končívají na zemi, děláte s tím něco?

Jsme si vědomi toho, že filtry tabákových výrobků jsou kvůli své dlouhé rozložitelnosti zátěží pro životní prostředí. Rozkládají se až 15 let. V rámci osvětových kampaní proto apelujeme na zákazníky, aby s nimi nakládali zodpovědně a vhazovali je do odpadkových košů. Kromě kampaní teď spolupracujeme se dvěma českými univerzitami a zkoumáme možnosti využití použitých bezdýmných nahřívaných tabákových náplní.

S nahřívaným tabákem přišlo na trh i elektronické zařízení. Co s ním, když doslouží?

Prodeje elektronického bezdýmného zařízení IQOS byly na českém a slovenském trhu spuštěny již před pěti lety. Je tedy přirozené, že někteří zákazníci vlastní zařízení, která již dosáhla konce svého životního cyklu. Jako první v celé globální skupině PMI jsme proto loni na obou trzích v rámci vlastní sítě vybraných reprezentačních prodejen IQOS spustili zpětný odběr zařízení prostřednictvím speciálních sběrných boxů. Uživatelé nám vysloužilá zařízení vracejí, což nás těší, a my se o ně v rámci recyklačního projektu PMI CIRCLE postaráme.