OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

  15:00
Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí až neuvěřitelné, že se celá akce zrealizuje.

„Když jsem před dvěma týdny viděla ty vozy poprvé už téměř hotové, zmohla jsem se jen na OMG. Ve videu to je slyšet :),“ líčí Marešová v klipu, který sdílela na sociálních sítích.

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku
Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu ve Švýcarsku. (březen 2026)
Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu ve Švýcarsku. (březen 2026)
Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu ve Švýcarsku. (březen 2026)
25 fotografií

Vůbec poprvé měla možnost si prohlédnout své dílo v plné parádě. Těsně před dokončením a těsně před převozem do České republiky.

„Bylo to asi jako když dítěti dáte štěně. Vůbec jsem se k nim nemohla ani přiblížit,“ pokračovala.

Přiznala že s výrobcem – švýcarskou firmou Doppelmayr Group prošla za dva a půl roku spolupráce každý detail. „V podstatě na všem se něco ladilo. A při poslední návštěvě jsem dostala asi největší kompliment ever: „Anna, ty vozy jsou krásné. Ale ten interiér? Tak precizní a dotažený jsme ještě nikdy nedělali,“ rozplývala se.

Pro výrobce muselo být podle ní překvapení, že jí a její designerské studio zajímá každý detail. „Každá tyč či kdejakej dekl. „Ale věřím, že ta vynaložená energie je na těch vozech vidět. A díky tý intenzitě ta spolupráce byla nakonec skvělá a moc si jí vážím. Moc děkuju všem kdo v tom „jede“ s náma,“ dodala.

Vozy mezitím dorazily do Česka. Přepravní firma by je měla v polovině dubna osadit na zrekonstruovanou trať lanové dráhy na Petřín. Následovat budou zkušební jízdy, ladění detailů. Cestující se jimi svezou po prázdninách.

Oproti starým kabinkám mají ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100. Vozy nebudou průchozí, ale rozdělené do čtyř odstupňovaných sekcí, do kterých bude možné vstoupit z obou stran.

Design vozů je navržen tak, aby pasažéři měli co nejlepší výhled. Ten jim zprostředkují prosklené stěny i strop.

