Už před několika dny dopravní podnik ukázal fotografie nových vozů s tím, že se brzy chystá jejich transport do Česka. Teď se pochlubil videem z jejich nakládky ve švýcarském Oltenu, kde je vyrobila firma Doppelmayr Group.
Nyní se tak už stalo a obě kabiny čekají v depu přepravní společnosti, kde budou čekat na finální převoz a osazení na již zrekonstruovanou trať na Petříně. „Tu předpokládáme ve druhé polovině dubna,“ oznámil dopravní podnik.
Na trati v těchto dnech probíhají přejímky jednotlivých částí.
„Paralelně s tím v obou stanicích technici ze Švýcarska postupně instalují technologická zařízení nové lanovky, aktuálně např. jednotlivé lanové kladky. Před osazením nových vozů na trať proběhne instalace tažného lana a následně napojení obou vozů na něj.“
|
29. září 2022
Po dalších montážích všech technologií nezbytných pro zahájení prvních jízd budou následovat testovací jízdy bez cestujících a bez zátěže, dál s různou zátěží v rámci homologace, další technické zkoušky se předpokládají během května a června.
Pokud vše půjde podle harmonogramu, cestující by se novými vozy mohli svézt letos v září.
Podobu nových vozů navrhla designérka Anna Marešová. Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100. Vozy nebudou průchozí, ale rozdělené do čtyř odstupňovaných sekcí, do kterých bude možné vstoupit z obou stran.
Design vozů je navržen tak, aby pasažéři měli co nejlepší výhled. Ten jim zprostředkují prosklené stěny i strop.
Zároveň by měly být „laškovné“. V opačných směrech na sebe budou reagovat – jeden vůz blikne a druhý se začervená, přičemž cestující dopředu nebudou vědět, který co udělá. Interakce má zdůraznit Petřín jakožto místo setkávání.
|
17. března 2025